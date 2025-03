Vilagarcía reconoce hoy a su mejor deportista de la pasada temporada 2024

El Concello de Vilagarcía premiará hoy al mejor deportista vilagarciano de la temporada 2023-2024 en la XXXII edición de la Gala do Deporte, que se celebrará en el Salón García a las 21 horas. Lo cierto, es que se trata de uno de los años en los que al jurado profesional más le ha costado definir los cinco finalistas de entre las 17 candidaturas.



Finalmente, el galardón a Mejor Deportista Local se debate entre cinco deportistas, la primera de ellos la tenista Jéssica Bouzas, por la participación con la Selección española na Billie Jean King Cup, en elOpen de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open; por su triunfo en el WTA de Altayla (Turquía) y por estar dentro del top 100 mundial.

El siguiente finalista es el futbolista Jose Fontán, que actualmente milita en la Primera División de Portugal, por ser jugador del Cartagena CF de segunda división nacional durante la temporada 2023/24, disputando 37 partidos de Liga y tres de Copa do Rey.

Continuando con el fútbol, se une a los finalistas el vilaxoanés Óscar Marcos, jugador del RC Celta Juvenil de DH, participando con la selección española Sub 17( vs Italia) y sub 18 en el Torneo Internacional de Romanía.



El siguiente finalista es Yago Vicente, nadador del CNS Vilagarcía, por ser Campeón de España de 100 metros combinados; plata en 50 metros espalda; bronce provincial 100 estilos; plata en 200 vallas y oro en 50 remolque júnior, entre muchos otros.

La lista la completa la ajedrecista Paula Suárez, por ser campeona gallega y de España júnior, además de finalista en el Cto. Título europeo y mundial y maestro FIDE.

Menciones especiales



Durante la ceremonia no solo se decidirá quién se proclama mejor deportista local de 2024, sino que también se entregarán una serie de menciones especiales para aquellas personas que con su labor hacen posible el desarrollo del deporte vilagarciano.

Por un lado, Verónica Cores, de la Agrupación Atlética Mazí recibirá la mención como técnica deportiva, mientras que Carolina Baños y Jordi Aragonés recibirán la mención a su trayectoria deportiva.



Como colaborador y directivo, será galardonado Javi Guerrero, y a título póstumo, Antolín Dieguez, de la AD Cortegada. En la mención especial de empresas el premio recaerá sobre Giraldo. En lo que respecta a la divulgación y medios de comunicación, la recibirá Gonzalo Salgado, fotógrafo de este Diario.



Respecto al mejor evento deportivo, recaerá en la Federación Galega de Vela polo Campionato do Mundo Júnior das clases 49er, 49er FX e Nacra 17, también recibirá una mención especial la Federación Galega de Deporte Adaptado.

El título de mejor club vilagarciano será para el Club de Natación y Salvamento Vilagarcía por lograr 19 medallas no Campionato España e máis de 120 en campeonatos gallegos, dejando el nombre de Vilagarcía en lo más alto.