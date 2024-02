Ábalos mantiene el pulso al PSOE y se marcha al Grupo Mixto

El exministro José Luis Ábalos ha decidido mantener el escaño tras el estallido del 'caso Koldo' y, ante la exigencia del PSOE de que renunciara al acta en 24 horas, ha optado por pasarse al Grupo Mixto del Congreso. La primera consecuencia es que este martes estará situado en las últimas filas del hemiciclo, lo que se conoce como el 'gallinero'.



Así lo ha anunciado en una comparecencia ente los medios de comunicación para explicar lo que considera "la decisión más importante" de su vida política.



A raíz del llamado 'caso Koldo' sobre una supuesta trama de cobro de comisiones en contratos de material anticovid y la implicación de Koldo García Izaguirre, que había sido asesor de Ábalos en el Ministerio de Fomento, el PSOE dio este lunes un ultimátum de 24 horas a su diputado para que renunciara al escaño.



Horas después, Ábalos renunció a la Presidencia de la Comisión de Interior, para la que había sido propuesto por el Grupo Socialista, pero decidió seguir con el escaño. Y al dejar de ser presidente de comisión, el PSOE ya le envió a las ultimas filas del Salón de Plenos ante las votaciones que van a tener lugar este martes.



En su comparecencia, el exministro ha querido defender su "honorabilidad", ha insistido en que no está implicado en ninguna causa y ha lamentado no haber estado acompañado po su partido en este trance. "Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo", ha señalado.

Suspendido de militancia

El PSOE ha suspendido de militancia al exministro José Luis Ábalos tras su decisión de mantener el escaño de diputado en el Congreso y pasarse al grupo mixto, incumpliendo así el ultimátum que le había dado la Ejecutiva Federal del partido para que renunciara a su acta ante el caso Koldo.