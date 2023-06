Las víctimas del Alvia creen que no hay interés de que se sepa lo que ocurrió en Angrois

El presidente de la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, ha denunciado que "la maquinaria del Estado trabaja para que no se sepa qué ocurrió" el 24 de julio de 2013 en la curva de Angrois de Santiago de Compostela, donde descarriló un tren de alta velocidad provocando 80 muertos y 145 heridos.



Así lo ha declarado a EFE Jesús Domínguez -a pocos días de que se cumplan diez años desde que ocurriera esta tragedia en la capital gallega y de que finalice el juicio- a la puertas de la sede de Radiotelevisión Española (RTVE) en Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde junto a otros miembros de su organización ha entregado 70.000 firmas de apoyo a la emisión del documental sobre el accidente "Frankenstein 04155".



Los representantes de las víctimas se han concentrado para reivindicar la emisión de este documental y para protestar por la decisión del fiscal de retirar en el juicio la acusación a Andrés Cortabitarte, director de Seguridad en la Circulación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en el momento de los hechos.



Finalmente el fiscal solo acusa al otro acusado, el maquinista Francisco Garzón, para quien solicita cuatro años de cárcel.



La Plataforma Víctimas del Alvia, como casi todas las acusaciones populares, sí ha mantenido la acusación contra Cortabitarte y su petición de cuatro años de cárcel al igual que para Garzón pero en su caso además ha elevado a seis años la solicitud de inhabilitación para el exresponsable de Seguridad en la Circulación de ADIF.



"Lo que ocurrió en el juicio es que el fiscal se quitó la careta, depende del fiscal general del Estado, que lo pone el Gobierno, con lo cual habrá habido una llamada y le habrán dicho que retire la acusación", ha comentado Jesús Domínguez.



Ha asegurado que "durante el juicio no hubo ni una sola prueba que eximiera a Cortabitarte, al revés, vino el director de la Agencia Ferroviaria de Seguridad Europea y dijo claramente que no se había hecho un análisis de riesgos, que la solución era muy fácil, que no se puede dejar solo en manos del maquinista y que siempre tiene que haber una doble barrera".



"Y al igual que al fiscal entendemos que han debido llamar también del Gobierno a la presidenta de RTVE y le habrá dicho que no nos reciba y que no se emita el documental porque no interesa", ha añadido.



A juicio de Jesús Domínguez las víctimas están sufriendo "una injusticia y un trato inhumano y solo en Europa" han sido tratados "como verdaderos ciudadanos, donde el documental se pudo emitir, lo vieron los parlamentarios europeos y se vio en la Comisión Europea y a raíz de ahí se hizo un informe".



"Es lamentable que las víctimas tengamos que ir a Europa para que nos traten como ciudadanos porque aquí lo que hay es censura y un pacto de la curva en su día entre el PP y el PSOE para que no se sepa lo que ocurrió en Angrois", ha recalcado.



Y al respecto ha abundado: "Vemos cómo las instituciones del Estado, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que defiende a ADIF, y también en la televisión pública la maquinaria del Estado trabaja para que no se sepa qué ocurrió realmente en la curva de Angrois".



El representante de la Plataforma de Víctimas del Alvia ha anunciado que si finalmente Cortabitarte es absuelto la acusación que ejerce esta organización presentará el correspondiente recurso.