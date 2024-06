Adega inicia una campaña de crowdfunding para presentar un recurso contra la instalación de un parque eólico en Boiro

La asociación ecologista Adega busca fondos a través de la campaña de recaudación solidaria "#TiPodesParalos" con la finalidad de "frear o polígono eólico O Barbanza" proyectado en Boiro. Dicha entidad lanza este nuevo "desafío" con el objetivo de reunir los 8.100 euros precisos para recurrir esta actuación eólica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y cuya autorización administrativa previa y de construcción fue publicada el 22 de febrero de este año en el Diario Oficial de Galicia.

Desde Adega señalan que dicho polígono eólico contempla la instalación de cinco aerogeneradores y sus infraestructuras asociadas en un área propuesta por la Xunta de Galicia para formar parte de la Red Natura 2000, y designada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Serra do Barbanza, y en la que constan tres hábitats prioritarios: "breixais húmidos atlánticos, turbeiras altas activas e formacións herbosas con Nardus" que, a su juicio, se verían directamente afectados por este proyecto, al igual que las zonas húmedas existentes en esa zona, "algunhas delas incluídas no Inventario dos Humidais, como é o caso das Brañas da Serra do Barbanza", precisa.

Adega advierte que se trata de un espacio de gran riqueza biológica, en la que habitan aves amenazadas, como la "tartaraña cicenta" y especies de anfibios vulnerables como la rana patilarga, la estroza e a salamandra. En cuanto a la flora, desde dicha asociación ecologista señalan que en el estudio de impacto ambiental "nin sequera figuran os impactos deste proxecto sobre dúas especie de narcisos endémicos, xa que as prospeccións de campo foron realizadas, probablemente, fóra da súa época de floración".



Respecto al ámbito patrimonial, Adega indica que dicho parque eólico se emplaza en Os Chans do Barbanza, que cuenta con una de las mayores densidades de yacimientos arqueológicos de la comunidad autónoma, que abarcan desde el Paleolítico hasta la Edad de Hierro, "pasando por unha das máis importantes representacións do megalitismo peninsular, como é a Arca do Barbanza, a poucos centos de metros do novo parque, é o meirande monumento galego desta idade". Y subraya que "todas as penicháns da Serra do Barbanza, pola súa riqueza e potencialidade arqueolóxica, deberían ter sido declaradas 'zona arqueolóxica', consonte ao artigo 8.4.e da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia".



Objetivos del crowdfunding

Adega suma así un "novo desafío" a su campaña de recaudación solidaria para la interposición de recursos contencioso-administrativos "contra o actual modelo eólico depredador e insustentable promovido pola Xunta de Galicia". Añade que se trata de una campaña que hasta ahora permitió llevar ante la Justicia una treintena de iniciativas para instalar parques eólicos y que ya consiguió "varios éxitos nos tribunais, como as recentes paralizacións cautelares dos proxectos Monte da Croa, Pico Seco, Rodicio II, Monte Toural, Serra do Punago ou Rodeira".

Para contribuir a esta acción, Adega acaba de hacer pública la página de crowdfunding https://tipodesparalos.helpbysc.com/obarbanza, por lo que llama a la colaboración ciudadana para alcanzar el objetivo mínimo de donaziones establecido. "Esta recadación establécese en dúas fases: A primeira terá unha duración dun mes desde hoxe, 12 de xuño, na que será preciso acadar un mínimo de 4.000 euros, que garantirá a presentación dos recursos de alzada contra a autorización administrativa previa e de construción do proxecto eólico e a elaboración do informe técnico ambiental. Nunha segunda fase procuraranse 4.100 euros para a interposición do recurso contencioso-administrativo no TSXG e a solicitude de paralización cautelar", subraya la asociación ecologista.