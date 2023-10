Aguiño recuperó la Romería do Neno tras dos décadas sin celebrarse

Unas 400 personas respondieron a la llamada de la comisión de fiestas de Aguiño para impulsar la recuperación de la Romería do Neno tras 20 años sin desarrollarse. Esta celebración empezó con una misa quie se ofició en la iglesia parroquial Virxe do Carme y, a su remate, se salió en procesión con la imagen del Niño Jesús portada por un carro y detrás iba una larga caravana de coches hacia el merendero de Couso, que albergó una comida popular u contó con el acompañamiento musical del grupo de gaitas Os Liantes de Artes y las pandereteras As Garridiñas de Castiñeiras.

Aunque hubo varias familias y grupos de amigos que llevaron la comida desde sus propias casas, desde la organización se pusieron a la venta cien kilos de churrasco y 100 criollos repartidos en raciones, al igual que una decena de empanadas de atún y otras diez de carne, 25 barras de pan de un kilo de peso cada una de ellas, 75 litros de vino blanco y otros 75 litros de vino tinto, refrescos, cervezas y aguas. Tras la sobremesa, hubo juegos y animación infantil que permitieron que la diversión se prolongase hasta bien entrada la tarde en una jornada en las que acompañaron el sol y las altas temperaturas, pero que se hicieron más soportables a la sombra de los árboles de cdicho merendero aguiñense.