El alcalde de Rianxo acusa al PSOE de “faltar ao respecto” a las víctimas de la dictadura

El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, cargó ayer contra el PSOE por haberle comparado con un “ditador de antano” en el marco del debate de una moción presentada por el grupo opositor para la elaboración de un reglamento orgánico municipal.



El regidor destacó que fue precisamente el día 31, en la jornada dedicada al recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista, tal y como establece la Ley de Memoria Democrática.



Así las cosas, Bustelo indica que este “tipo de discursos”, lo dicho por el portavoz socialista, “son completamente contrarios ao que esa lei significa, dado que non só lle faltan ao respecto a todas as vítimas da ditadura franquista e da sanguinaria represión exercida polos seus responsables, senón que tamén contribúen a banalizar o que foi aquel escuro período do noso pasado recente”, declaró.



Los socialistas habían presentado una moción para pedir la elaboración de un reglamento orgánico municipal, pues aseguraban que el regidor de Rianxo en Común realiza acciones “unilaterais que rozan os procesos ditatoriais de antano”. Y es que le acusan de haber ignorado acuerdos alcanzados entre los grupos y de hacerlo de “forma continua”.

Así, consideraban preciso establecer unas normas “escritas, claras e vinculantes para asegurar a transparencia, o respecto aos dereitos de todos os grupos municipais e unha comunicación adecuada e xusta cara á veciñanza”, añadía el partido de la oposición en su moción.