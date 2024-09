Amicos contribuyó a la inserción laboral de 30 mujeres víctimas de violencia de género en dos años

Amicos logró que más de una treintena de mujeres víctimas de violencia de género lograran un empleo en las dos primeras ediciones de su programa de intermediación laboral dirigido a ese tipo de destinatarias, y del que este año desarrolla por tercera vez consecutiva y que se destina al diseño e implementación de itinerarios personalizados que favorezcan la inserción laboral de esas féminas, logrando la mejora de su ocupabilidad, combinada con la concienciación y mediación con el tejido industrial de la comarca. Así se dio a conocer en la visita que realizó a sus instalaciones la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintana Pérez, que se centró en la labor que la asociación desarrolla en materia de empleo dirigido a las mujeres con discapacidad o en riesgo de exclusión social, pero que también pudo conocer las instalaciones y lo que hacen sus usuarios en el centro de día y en el Fogar Amicos.



Una usuaria de este último servicio, Adriana Miguéns, guió a Quintana por los distintos servicios que ofrece la asociación, que suma más de 150 trabajadores y atiene a un millar de personal al día. Digna Iglesias, vicepresidenta de Amicos, agradeció la contribución del área que dirige Quintana al apoyar el referido programa dirigido a mujeres en situación de violencia machista. Esas palabras las reafirmó su responsable de Alianzas con Persoas e Empresas, Miguel Beiro, y que hizo extensivas a la Consellería de Política Social por el apoyo que les brinda a todas las actividades que lleva a cabo, e en especial as relacionadas coa inserción laboral de mulleres que están en risco de exclusión social, neste caso víctimas de violencia de xénero, e tamén proxectos internos para fomento de bos hábitos e condutas saudables para as persoas con discapacidade na nosa residencia”, precisó Beiro.



María Quintana destacó que la consellería lleva muchos años trabajando con Amicos “e non pode ser doutro xeito, porque o labor que fai para tódalas persoas con discapacidade é fundamental para Galicia, e máis en concreto para O Barbanza. Desde Igualdade cremos que así debe ser, chegando coa igualdade tamén ao ámbito da discapacidade”. Respecto a lo que pudo ver en su visita a las instalaciones, afirmó que seguro que le va a servir para que todas las líneas de colaboración que mantienen desde hace tantos años se vayan reforzando “porque me parece que Amicos fai un traballo fundamental, sendo un referente en Galicia e no Barbanza e nos ámbitos educativo e laboral facedes un labor que sen vós non sería igual”, dijo la directora xeral.