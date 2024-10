Barbanza Arousa reclama al Parlamento gallego el reconocimiento de las actividades pesqueras y marisqueras tradicionales

Tres de los alcaldes de O Barbanza y una concejala boirense -en representción dle mandatario, que no pudo estar presente- hicieron esta mañana un llamamiento a los grupos parlamentarios gallegos para que voten a favor de la admisión a trámite de la Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) de reconocimiento y protección de las actividades pesqueras y marisqueras tradicionales, que está previsto que se debata el martes de la próxima semana, día 22 de octubre en la Cámara gallega.

Según recordaron los representantes municipales, esa propuesta busca preservar y otorgar reconocimiento oficial a un sector económico y social "clave" en la cultura y vida de la comunidad autónoma, y expresaron la necesidad de reconocer legalmente estas actividades como de interés general, instando a que se integre un nuevo artículo en la Lei de Pesca de Galicia que reconozca la importancia de esos dos sectores citados y de la acuicultura tradicional. Asimismo, reclaman que en los futuros planes de ordenación del espacio marítimo se priorice y garantice el desarrollo de estas actividades mediante el informe preceptivo de la Consellería do Mar, frente a otros proyectos que puedan impactar negativamente al entorno y a las actividades productivas.

Desde los Gobiernos locales se incide en la idea de que los sectores pesquero y marisquero tradicionales en la Ría de Arousa es un motor económico de primera magnitud en la comarca barbanzana, generando tanto empleo directo como indirecto, incluso en épocas de crisis. Tal y como a se indicó en su momento, recordaron que la actividad del marisco y la pesca tradicionales en la ría arousana empleó el año pasado a 1.544 mariscadores (44% de Galicia), además de que contó con 1.558 embarcaciones y 2.319 bateas de mejillón (68,7% de la producción galega) y generó 4.177 empleos directos. Además, indicaron que se estima que los puestos de trabajo en tierra relacionados con esta actividad multiplican el impacto hasta 16.708 empleos indirectos. Por ello, se dijo que el sector suma cerca de 21.000 empleos en O Barbanza, lo que fue considerado como un pilar esencial para el desarrollo económico y social de las localidades costera.



Valor socioeconómico

Desde la Mancomunidade de Municipis Barbanza se destaca el valor socioeconómico del sector en la economía local, ya que las cifras reflejan la relevancia en la aportación al PIB de las cuatro localidades: Ribeira (32,17%), A Pobra do Caramiñal (24,17%), Boiro (22%) y Rianxo (12,55%), al igual que en los otros municipios bañados por la ría, como A Illa (22,68%), O Grove (20,73%), Cambados (17,91%), Catoira (13,06%), Vilanova (10,62%) y Vilagarcía (4,32%). Los dirigentes barbanzanos apuntaron que esta actividad no sólo genera riqueza, sino que la distribuye a lo largo del territorio, consolidando la economía local y favoreciendo el asentamiento de población.



Desde Barbanza Arousa se añade que la pesca y el marisqueo tradicionales son también parte fundamental de la identidad cultural de Galicia, al proporcionar un "trazo diferencial" que enriquece la oferta turística de la comarca, y que Arousa desarrolló "un turismo basado na calidade das súas augas, a singularidade etnográfica do mar, a beleza das súas paisaxes e unha gastronomía de renome, onde os produtos locais ocupan un lugar central". Por ello, sostiene que el crecimiento del sector turístico depende, en buena medida, de la preservación de estas actividades tradicionales.



Además, los responsables políticos comarcales apuntan que esos sectores contribuyen a la sostenibilidad ambiental gracias a la producción de bivalvos, especies que fijan el dióxido de carbono en la atmósfera, generando una alta eficiencia energética y apoyando la soberanía alimentaria local. Por ello, inciden en que la ILP pretende garantizar esa sostenibilidadd y el futuro de las actividades pesqueras y marisqueras en Galicia. “É imprescindible protexer á nosa xente do mar, recoñecer a importancia do seu traballo e ofrecerlles unha perspectiva de futuro. A pesca e a acuicultura tradicional non só son esenciais para a economía galega, senón que representan un patrimonio cultural e ambiental que debemos preservar para as xeracións futuras”, señalan desde Barbanza Arousa.