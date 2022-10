El BNG traslada al Parlamento un vertido ilegal y contaminante por parte del matadero de Ribeira

Un ruego registrado en el Ayuntamiento ribeirense por parte del PSOE y que desde la formación del puño y la rosa dieron a conocer el pasado 9 de septiembre pasó sin más pena ni gloria, como les viene sucediendo a este tipo de iniciativas que se presentar para su tratamiento en el pleno de la corporación municipal al llegarse nunca a ese punto debido a que la sesión se dilata enormemente en los anteriores. Hacía referencia a que por parte de las autoridades municipales se tomasen medidas necesarias para interrumpir de manera inmediata un vertido ilegal, con una carga altamente contaminante, procedente de las instalaciones del matadero situado en el polígono industrial de Xarás, así como a la apertura de un expediente sancionador al responsable del mismo y que se adoptasen medidas para que ese tipo de hechos no se repitan.



Los socialistas señalaban que no se trataba de una fuga, que pudiera entenderse como un accidente, sino que es un vertido ilegal “en toda regla”, y que evita el tratamiento de los vertidos por las instalaciones de depuración, “ahorrándose de esa manera el coste que el tratamiento significa, poniendo en peligro los acuíferos sobre los que se realiza, además de generar los olores nauseabundos, afluencia de moscas, otros insectos y roedores con el peligro para la salud pública que esto supone”. Ahora, más de un mes después de ello, es el BNG el que tanto en el retoma este asunto y presenta en el Ayuntamiento de Ribeira y en el Parlamento de Galicia sendos escritos con preguntas en relación a ese vertido. En la cámara gallega son los diputados Rosana Pérez y Luis Bará quienes solicitan aclaraciones sobre si tiene conocimiento la Xunta de Galicia de los vertidos ilegales que está realizando el matadero municipal de Ribeira directamente al medio natural, y de no ser así le cuestiona por las actuaciones que llevará a cabo para comprobarlo y para evitar que se sigan produciendo. También quiere saber qué tipo de medidas prevé la normativa para este tipo de infracciones y si tiene conocimiento de si dicho matadero está cumpliendo la normativa vigente en relación al sacrificio de animales y de no ser así qué es lo que va a hacer para comprobarlo.



Por su parte, Luis Pérez Barral, portavoz de la formación frentista en Ribeira le pregunta al Ejecutivo local por el tipo de vigilancia que realiza el Concello para verificar que se cumple la normativa vigente en relación a este tipo de instalaciones, si tiene conocimiento de que se estaban produciendo esos vertidos, qué actuaciones tiene previsto acometer para evitar que vuelvan a producirse y abrir algún expediente sancionador, y si tiene conocimiento sobre si el matadero cumple la normativa en relación al sacrificio de animales.