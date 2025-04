Calvo anima a los populares de la comarca a seguir trabajando con la mirada en las municipales

Los alcaldes y portavoces populares de la comarca de O Barbanza tuvieron esta semana reunión de trabajo con el presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, quien les animó a ‘‘poner toda a carne no asador’’ para los dos años que restan para las elecciones municipales del 2027.

Acompañado por el secretario general, Evaristo Ben; el vicesecretario de organización y territorio, Gonzalo Trenor; y por la diputada autonómica, Magdalena Pérez, el dirigente popular incidió en la importancia de que la formación siga trabajando tanto en aquellos ayuntamientos del entorno en los que gobierna el PP como en los que se encuentra en la oposición, en los que insistió en la ‘‘necesidade de non baixar os brazos’’.

En este sentido, declaró que ‘‘temos por diante dous anos moi importantes para consolidar as alcaldías que temos, pero tamén para poder conseguir outras. Pode parecer que falta moito para as municipais, pero está máis preto do que todos pensamos’’.

También se refirió a la comarca como un punto de referencia para la formación y aspira a gobernar en todos los municipios. Lamentó las consecuencias para la ciudadanía de los ayuntamientos cuyos ejecutivos municipales, a su juicio, demostraron, con el paso de los meses, que ''o único que lles importaba era que o PP non accedese ás alcaldías'', pero ''agora tócanos presentar proxectos e que a xente nos vexa como alternativa real'', afirmó Calvo.