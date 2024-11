Comienzan los trabajos previos de las obras de reordenación de la Praza do Centenario y su entorno por 1,12 millones de euros

Operarios de la UTE Xestión Ambiental de Contratas SL-Prace Servicios y Obras SA -la misma que acometíó la obra del nuevo auditorio y a la que también se otorgó la obra del edificio de usos náuticos en Aguiño-llevaron a cabo en la jornada de ayer la realización en pleno casco urbano de Ribeira de los primeros trabajos previos del proyecto de reordenación de la Praza do Centenario y su integración con la Praza do Concello y sus usos turísticos, para el fortalecimiento de la actividad comercial del entorno, que fue adjudicada hace un mes por 1.118.766 euros, que supuso una rebaja del 7,54% sobre el precio por el que salió a licitación.

Esas tareas consistieron, básicamente, en la instalación de un vallado perimetral de seguridad para que no accedan personas no autorizadas a las obras, cuya ejecución será superior a los tres meses que figuran en el proyecto, tal y como se dio a conocer en la presentación de los detalles de la actuación que también afectará a un tramo de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, a la Rúa Otero Pedrayo -beneficiará también a la Praza Uxío Novoneyra- y a la Praza do Concello. Por ello, el Ayuntamiento solicitará una prórroga a los responsables de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con los que se financiará esta actuación, pues reconoció que no se podrá rematar en el periodo fijado en el proyecto.

Ello ha sido posible después de que hace escasas semanas se llevó a cabo por parte del Ayuntamiento ribeirense y de la referida empresa adjudicataria la formalización del contrato para acometer esta actuación permitirá mejorar la movilidad, conectar la zona del auditorio con la plaza del consistorio -está siendo objeto de remodelación-, y se busca el embellecimiento, ornamentación y ajardinamiento del entorno del auditorio, llevando a cabo la restauración de la Praza do Centenario, y dinamizar la actividad comercial de las inmediaciones de la Praza do Concello. Fuentes municipales indicaron en su día que será una actuación en la que se mezclará lo cultural, lo comercial y lo turístico “xerando un espazo amable para o paseante".

Plataforma única

Estas obras generarán una plataforma única entre dos enclaves referentes de la ciudad, como el ayuntamiento y el auditorio, en la que peatones y vehículos circularán a la misma cota, priorizando el paso de los primeros. Esa plataforma se extenderá desde la Praza do Centenario, parte de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista y toda la Rúa Otero Pedrayo hasta el consistorio. Además, incluye la resolución de deficiencias constructivas detectadas en la plataforma superior del parking subterráneo sobre el que se asienta y que provocan filtraciones de agua y humedades.



El proyecto contempla que la Praza do Centenario sea renovada y tenga vocación de gran espacio verde en el que se encajarán una amplia área de juegos delimitada por una grada en sus lados sur y oeste y un banco y un vallado en el norte y este, mejora del ámbito en torno al acceso y la escalinata del auditorio, los accesos al parking subterráneo y la parada de bus. El proyecto abarca también dos áreas concatenadas con ella, quedando al suroeste el cruce con la Rúa Abesadas y en el lateral este su conexión con la Rúa Otero Pedrayo y la Praza do Concello, donde se buscará generar la referida continuidad de la prioridad del uso peatonal. Con esta última finalidad se seguirá el criterio de aumentar en lo posible la superficie de la acera, formando plataforma única, de forma que la continuidad de la circulación que ahora es para los vehículos, pasará a los viandantes y se interrumpirá el vial rodado.

La Avenida Miguel Rodríguez Bautista, eje principal de la circulación rodada en pleno casco urbano, mantendrá sus dos carriles y se plantea un amplio tramo de plataforma única con control semafórico -en horas punta- y se generarán dos paradas de buses a ambos lados del vial con el ancho suficiente para evitar que ese transporte de pasajeros invada los carriles de circulación y provoquen atascos, y en la dirección sur se contempla de la instalación de una marquesina. Por su parte, la entrada al aparcamiento desde esa vía se hará cruzando un tramo de aceras, de manera que sea el coche el que accederá al espacio peatonal y no el transeúnte el que deba cruzar un vial asfaltado.



Parada de taxis

La Rúa Otero Pedrayo será un vial peatonal con acceso rodado por un tramo ancho de 320 centímetros, con plataforma única, y la parada de taxis se delimitará con piezas especiales sobre la acera. La entrada desde Miguel Rodríguez Bautista se realizará por un único sitio, a diferencia de ahora que es en “Y” y, así, se aumentará la superficie de acera y ajardinamiento, manteniéndose los árboles actuales de mayor porte y se completará con otras especies. Y se modificará la relación con la Praza Uxío Novoneyra con adaptación de la rasante para acceder en continuidad por rampa y se reducirá la escalera al mínimo.



La Avenida da Constitución, como distribuidor local, se limitará al sentido único de circulación en sentido oeste, verá ajustado su ancho de rodaje a 320 centímetros y se ampliará la acera del lado de la plaza. Por su parte, el área del cruce con la Rúa Abesadas y nueva plaza del auditorio se plantea con plataforma única, en la que se delimitarán las zonas de rodadura a viales de circulación en “Y” en un único carril y sentido de circulación oeste. Esta reducción de la superficie para vehículos, unida a la colocación de arbolado -seguirá las trazas geométricas del auditorio-, permitirá generar un espacio de “atrio” del edificio donde ahora hay explanada de asfalto. La Rúa da Feira será peatonal con tráfico rodado, pero con reducción del área para este último.



Además de las circulaciones perimetrales y caminos menores, se plantean dos grandes ejes que estructurarán el tránsito peatonal en el interior de la plaza. Así, se recuperará el eje interior norte-sur para dar continuidad a la Rúa Pedro Arias hasta la plaza del auditorio a través de su área verde, y dará acceso al parking subterráneo y la zona de juegos entre las dos alineaciones de árboles existentes, hasta conectar con la Rúa Abesadas. Y se abrirá el eje diagonal entre la Rúa Abesadas y la Praza Uxío Novoneyra a través de la zona verde, comunicando el auditorio y la gran bolsa residencial en torno al parque de Abesadas con las paradas de autobuses y la Praza do Concello.