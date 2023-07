El Gobierno de Ribeira asegura que no puede anular la cancelación del mercado por falta de tiempo y al afectar a varios eventos

La Asociación de Empresarios de Ribeira emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, expresa su rechazo al hecho de que el próximo sábado, día 22 de julio, no se desarrollará el tradicional mercadillo ambulante en al capital barbanzana. Su presidente, Francisco Martínez Gude, indicó que desde la patronal local piensan que la concurrencia de la celebración de una fiesta, como es la de la Dorna, con el mercadillo “se puede compaginar perfectamente sin que una cosa anule a la otra”, pero advierte que “lo que es peor es que, dado como está la economía, se prive a los comerciantes en general de una jornada de ventas de las que tan necesitados estamos”. Igualmente, dicho colectivo empresarial reprocha que todo ello se haya llevado a cabo sin comunicación alguna a su asociación “teniéndonos que enterar por los comentarios de la calle”. Por ello, en su comunicado, aprovecha para solicitarle al alcalde que si es posible anule “esta decisión heredada” y la revierta para que se pueda celebrar el mercadillo ambulante, algo que, según indicó el propio mandatario local, no va a ser posible al no haber tiempo material.