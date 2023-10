El Gobierno de Ribeira se compromete a reforzar la presencia policial y a estudiar instalar cámaras de videovigilancia

El Gobierno local de Ribeira mantuvo en la jornada de hoy sendas reuniones con vecinos afectados por el episodio registrado este fin de semana en el que aparecieron rayados más de cincuenta coches en el párking disuasorio de la Rúa Agustín Fernández Oujo y en la Rúa Cordieiro y sus inmediaciones. En el encuentro, el regidor, Luís Pérez Barral, y el teniente de alcalde, Vicente Mariño, expresaron su solidaridad con el vecindario afectado y avanzaron que están trabajando para aumentar el número de agentes de la Policía Local, a medio plazo; mientras que a corto, optan por reforzar las patrullas nocturnas los fines de semana mediante horas extra.



Asimismo, el Ejecutivo local se compromete a estudiar la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos conflictivos del municipio que sirvan como elemento de disuasión y contribuyan al esclarecimiento de actos vandálicos y delictivos, así como el refuerzo de la iluminación en puntos concretos; así como a trasladar a la Delegación del Gobierno en Galicia “a necesidade de aumentar o número de axentes da Policía Nacional que presta servizo no municipio”. En este sentido, la Alcaldía señala que la plantilla tiene un catálogo de 67 agentes, de los que aproximadamente hay cubiertas unas 55 plazas y únicamente 27 pertenecen al personal operativo policial. “Desde o Concello de Ribeira imos realizar todos os esforzos que estean dentro do noso ámbito competencial para tratar de que Ribeira sexa un municipio seguro e tranquilo pero nese traballo é imprescindible que tamén haxa un esforzo por parte do Goberno estatal” declaró Pérez Barral.

Patrulla ciudadana

Fueron muchos los vecinos que se acercaron hasta el salón noble de la casa consistorial, en torno a un centenar, ante la convocatoria preocupados por los episodios de falta de seguridad y hubo quien, incluso, propuso formar patrullas ciudadanas, idea descartada de plano por el Gobierno local pues indicó que no queire que se ponga en peligro la integridad de lso vecinos. En el encuentro hubo momentos emotivos, donde los participantes señalaron que los actos de vandalismo extremo de este fin de semana se trata de la punta del iceberg de situaciones que se vienen dando en el municipio desde hace tiempo, así como la preocupación por los puntos negros de venta de droga y la inseguridad que producen en el vecindario.



Paralelamente, los vecinos afectados iniciaron una recogida de firmas para reclamar más efectivos para tratar de poner freno al brote de conflictividad que se viene registrando en los últimos años en esa zona, pero que se hace extensiva al esto de la capital barbanzana. Quienes quieran apoyar esa demanda ya pueden hacerlo en las múltiples hojas que se repartieronentre los asistentes a la reunión vespertina y que se van a repartir por diferentes negocios de la ciudad. El Ayuntamiento ribeirense será el encargado de coordinar dicha recogida de firmas que, a la postre, entregará a la Delegación o Subdelegación del Gobierno para solicitar incrementar los efectivos de la Policía Nacional, entre otras medidas.

Representantes por barrios

Asimismo, el Ejecutivo de Ribeira planteó que existan un par de representantes por cada zona o barrio que se encarguen de comunicar las incidencias o demandas respectivas al Concello, con el objetivo de que la comunicación sea más fluida y se pueda actuar de manera más rápida y coordinada. Otro de los temas tratados fueron los daños en vehículos con seguros a terceros. Desde el Ejecutivo local se comprometieron a realizar gestiones con la póliza contratada por el Ayuntamiento para saber si tienen cobertura de lso daños que se originen en el interior de ese párking disuasorio en cuestión, con el objetivo de que sea la empresa de segurios la que se pueda hacer cargo de dichos gastos.