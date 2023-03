El Parlamento aprobó contratar personal para paliar la delicada situación de Urxencias del Hospital do Barbanza

La Comisión de Sanidade del Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad responder de manera urgente a las demandas de los profesionales del Área de Urxencias del Hospital do Barbanza e iniciar las tareas para las contrataciones necesarias y con condiciones dignas para paliar la actual situación por la que atraviesa ese servicio, Así lo acaba de dar a conocer el grupo parlamentario del BNG, que había presentado una proposición no de ley en ese sentido para evitar que se convierta en algo irreversible" y que la atención sanitaria en la comarca se sitúe a la altura de 25 años atrás. En la defensa de esa iniciativa, la diputada nacionalista Rosana Pérez, que espera que esto sea un "paso adiante real para mellorar todas as eivas do servizo de Urxencias do Hospital do Barbanza, explicó que el complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón cumplió recientemente sus bodas de plata y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, afirmó en el acto de aniversario ese centro hospitalario “segue renovándose e imos garantir que esa renovación continúe nos vindeiros anos”. En esa línea, la parlamentaria frentista señaló que la renovación de los hospitales resulta siempre necesaria pero, a su juicio, debe ser prioritaria la dotación de un cuadro de personal que responda a las necesidades y condiciones laborales dignas para mantener una atención sanitaria de calidad.

Para Rosana Pérez, después de 25 años “hai moi poucos motivos de celebración no Hospital do Barbanza, porque lonxe de mellorar, empeora día a día”. En ese sentido, criticó que, tanto el conselleiro de Sanidade como distintos cargos de su departamento autonómico repiten que “a asistencia sanitaria nos hospitais comarcais está garantida” y que "venden" esta asistencia pública como un éxito de su gestión, por lo que preguntó en qué condiciones se está garantizando cuando, "en realidade, a carga asistencial que soportan os profesionais provoca cada vez máis baixas e deserción na Sanidade Pública”. Por otro lado, recriminó la “falta de diálogo” de la Administración con ls profesionales de los centros sanitarios, pues precisó que “non escoitan as súas demandas, non analizan polo miúdo as necesidades dos centros e tampouco toman medidas para melloralas”.



La diputada del Bloque expresó su deseo de que el referido acuerdo unánime alcanzado hoy sea un primer paso para paliar las "extremas condicións que están a empeorar un servizo que neste momento resulta insostible". Indicó que el servicio de Urxencias ffue una de las zonas del Hospital do Barbanza que se renovó no hace demasiado tiempo, pero precisó que pese a esa necesaria y muy reclamada renovación, “o deterioro do servizo é clamoroso”. En su intervención, también denunció “contratos indignos”, por días, avisando en la misma jornada del turno de trabajo, con personal que en lo que va de año aún no pudo disfrutar de las vacaciones del 2022, sobrecarga de trabajo porque el cuadro de personal no se corresponde con las necesidades reales, un déficit de cuatro médicos cuya labor recae sobre los demás y con la particularidad añadida de que "as Urxencias do hospital son as que fan a asistencia a pacientes críticos ou inestables é son as que se encargan dos traslados -con persoal médico e de enfermería- a Santiago”. También dijo que intervienen sobre los pacientes que están en el propio Área de Urxencias y de los ingresados en el centro que precisen estabilización o traslado, independientemente del servicio del que dependan esos pacientes.

Ademde eso, Rosana Pérez señaló que atienden a los pacientes, en primera instancia, de los servicios que no realizan guardias de presencia física en el hospital comarcal, como Traumatoloxía, Pediatría, Cirurxía Xeral o Radioloxía. Todas estas circunstancias, según afirmó la parlamentaria del BNG, conducen a la "fuxida de profesionais do servizo, precariedade e falta de recursos humanos que empeora a atención sanitaria". En opinión de la repsentante nacionalista, el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza representa el más claro ejemplo “do pésimo funcionamento” de la Sanidade Pública en O Barbanza, con falta de facultativos y personal de Enfermería en los centros de salud, consultorios periféricos cerrados desde hace más de tres años, a lo que sumó citas con importantes demoras en las consultas de los médicos de familia. Este mediodía tuvo lugar una concentración del personal delante de la puerta principal del complejo hospitalario barbanzana para denunciar la precariedad, condiciones de trabajo "insoportables" y una perdida de calidad asistencial "galopante". Agregó que esa es una situación que puede extrapolarse a los centros de salud de las tres localidades de la comarca -Ribeira, A Pobra y Boiro - y Porto do Son, que dependen de dicho hospital y que suman unos 70.000 habitantes.

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos, afirmó hoy en el Parlamento de Galicia que “ningún servizo de Urxencias de ningunha área sanitaria galega está nin colapsado nin en risco de colapso”. “O que si sofren estes servizos en toda España son picos de afluencia motivados por afeccións respiratorias de carácter estacional, que son xestionados coa máxima profesionalidade tanto polos responsables organizativos do Sergas como polos sanitarios que prestan atención directa aos pacientes”, indicó. Fue en el debate de la referida proposición no de ley sobre la situación del servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, cuando Pazos reconoció que “rexistró un aumento significativo das patoloxías respiratorias propias do inverno, coa conseguinte maior afluencia de pacientes, que foi resolta con absoluta normalidade”. “Unha cousa é que se traballe para minimizar as molestias que poden conlevar estes picos de afluencia e outra moi distinta é que desde o BNG e o PSdeG se intente alarmar á poboación, que ten perfectamente garantida a atención en urxencias”, precisó.

El viceportavoz popular manifestó que la Xunta de Galicia “traballa de forma constante na mellora da atención hospitalaria no Barbanza”. Así, se refirió a la futura ampliación de las instalaciones y de un 40% en el número de camas y el refuerzo de la plantilla de este complejo asistencial con la oferta de 15 plazas fijas de especialidades médicas por el sistema de concurso de méritos. “Todas estas actuacións desmenten as súas acusacións e amosan o compromiso do Goberno galego co hospital barbanzano, coa atención sanitaria na comarca e, en xeral, coa sanidade pública galega, que está a sufrir as mesmas dificultades que os demais sistemas sanitarios de España pero que os está superando con mellor nota que a maioría”, remató Alberto Pazos.