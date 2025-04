El PP boirense acusa al ejecutivo local de desmantelar el parque multiaventura del río Coroño

Los populares de Boiro denuncian que el ejecutivo municipal ‘‘después de más de seis años sin mantenimiento’’ están desmantelando el parque multiaventura situado en el estuario del río Coroño, tal y como manifestó el portavoz municipal del PP, Fernando García Diéguez. Un logro que, afirmó, consiguió el Partido Popular en uno de sus mandatos pasados.

Según indicó, el parque multiaventura es un lugar muy frecuentado por los más pequeños y sus familias, especialmente, con la llegada del buen tiempo en la primavera. ‘‘Dejan aquí a los niños con la seguridad de que lo pasan bien y disfrutan del entorno’’, por lo que acusó al actual regidor de suprimir un medio de divertimento. ‘‘Un buen mandatario no es aquel que hace muchas cosas, es aquel que, primeiro, mantiene lo hecho y, sobre todo, si mejora lo ya realizado’’, insistió.

Pero aseguró que esta circunstancia no es exclusiva del parque multiaventura del estuario fluvial y que se repite en otros espacios públicos del municipio que carecen de algún tipo de mantenimiento como, por ejemplo, el de skate, situado en la avenida de la Constitución, o el de Sandrenzo.

‘‘Aquello que se deteriora, se elimina y no se repone’’. Ésta es la metodología que, a juicio de García Diéguez, está desarrollando el actual gobierno local.