El PP propone hacer un centro de día para mayores y un espacio para jóvenes en la antigua fábrica de hielo de Aguiño

El grupo municipal del PP de Ribeira insta al Gobierno local a agilizar los cambios urbanísticos que correspondan poder actuar en el espacio de la antigua fábrica de hielo de Aguiño, así como para que se busque un acuerdo fructífero con la Cofraría de Pescadores de Carreira y Aguiño y priorizar la puesta en marcha de un centro de día para mayores y un espacio multiusos donde la juventud pueda disfrutar de múltiples actividades. Esta iniciativa surge después de que desde las filas populares indicasen que durante los últimos años en que tuvieron la responsabilidad de gobierno "foron imnumerable os proxectos para cambiar e dinamizar os centros neurálxicos das parroquias" y que la parroquia aguiñense, una de las más importantes en número de habitantes y que precisaba de cambios sustanciales que recuperasen la vida y el movimiento a su zona portuaria y fachada marítima, fue una de las que más notó esos cambios.

En este sentido, su portavoz, Mariola Sampedro, refirió actuaciones como la remodelación de la Rúa Castelao y su frente marítima, que aún está pendiente de rematar; la apertura de la senda de Punta do Laño al Muelle Fenicio; el funcionamiento de las Aulas do Maior; las futuras construcción del Centro de Deportes Náuticos y rehabilitación del edificio del aula de música. Sin embargo, los populares quieren que se siga avanzando, recordando que en su día ya trató de recuperar la antigua fábrica del hielo en la zona portuaria.

"Cun cambio urbanístico en marcha, ese inmoble debería converterse nun espazo de referencia que rematase de complementar todos os servizos públicos municipais que se ofrezan na parroquia de Aguiño: un espazo multiusos no que teñan cabida os maiores e os mozos", precisó Sampedro. A su juicio, habría espacio suficiente para llegar a un acuerdo con la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño "co que ambas partes poidan ter o seu espazo e que dende o Concello de Ribeira se habiliten novos servicios para a veciñanza coma un centro de día para os maiores, un espazo xuvenil no que pasar o tempo de lecer os mozos e incluso podería ter cabida para un espazo onde albergar unha escola infantil", subrayó la edila popular.