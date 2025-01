El PP de Ribeira arremete contra el alcalde por su "falta de criterio" respecto al contrato del monitorado de Deportes

El grupo municipal do Partido Popular en Ribeira pone de manifiesto lo que considera "a nula xestión do líder do tripartito, Luis Pérez Barral, ao fronte do Goberno local nos últimos 18 meses nos que, ademais que non propoñer nada novo, actúa totalmente á inversa do que predicaba dende a oposición”. El último ejemplo al que e refieren los populares ribeirenses es que "a falta de criterio do alcalde" se puede comprobar con la licitación del contrato de monitorado del servicio de Deportes para los próximos cuatro años, que está presupuestado en 2,4 millones de euros, tal y como ya informó este periódico el pasado 4 de enero.

Desde las filas del PP de Ribeira, que es el único partido que integra la oposición en la corporación municipal, muestran su sorpresa ante "as reiteradas críticas que, nos anteriores mandatos, lanzaban desde a bancada do BNG tildando a este contrato de privatización". Además, afirman que las cuentas realizadas por los nacionalistas en aquel momento "poñían de manifesto o sobrecusto que supoñía esta fórmula fronte á creación dos postos públicos".

Así, desde el partido de la gaviota consideran que, una vez más, el Gobierno liderado por el BNG "ten que dar marcha atrás nas súas iniciativas, demostrando que o traballo realizado polos populares ía no camiño e na senda correcta tanto non eido executivo coma no económico". Y agrega que "así, demóstrase que Pérez Barral carece de criterio e de liderado para contribuír ao progreso de Ribeira deixando patente que non ten unha folla de ruta e quédalle moi grande a xestión”.