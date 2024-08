Ribeira ya cuenta con cinco playas caninas

Cinco playas situadas en tres parroquias de Ribeira permiten el acceso de perros o animales de compañía. Se trata de tres calas situadas entre -igrexa dos Mouros y Punta Aguiúncho, en el entorno de Río Azor, en Palmeira; la de A Gavoteira, en la zona de O Touro, en Santa Uxía, y la de Couso, en Aguiño. Así lo acaba de dar a conocer el Gobierno tripartito en la vista realizada este mediodía al pequeño arenal de Punta Aguiúncho, en donde el alcalde, Luis Pérez, y la concejala de Medio Ambiente, Antía Alberte, dieron a conocer que se registraron actos vandálicos en los tres carteles instalados en la tarde del pasado viernes y que 24 horas después ya fueran arrancados, y en sustitución de uno de ellos alguien al que le pueda molestar la presencia de perros en esas tres calas, o que no acepta de buen grado la decisión del tripartito, clavó una antigua señal en la que podía leerse "Prohibido cans. Prohibido perros", que ya fue retirada.

Antía Alberte detalló que la playa de Couso no tiene limitación de horario, pero al tratarse de un arenal de potencial anidamiento de la píllara das dunas no se podrá ir con animales de compañía en horario alguno entre el 15 de marzo y el 15 de julio. En cuanto a la playa de A Gavoteira señaló que se podrá acceder con perros entre las ocho de la tarde y las once de la mañana del día siguiente, mientras que en las tres calas palmeirenses referidas se podrá acceder todo el año y a todas horas. El primer edil recordó que las personas que acudan con animales a esas playas tendrá la obligación legal de recoger de manera inmediata los excrementos que los animales depositen en la arena, pues de no hacerlo supondrá una infracción administrativa tipificada en la Lei de Protección e Benestar dos Animais de compañía de Galicia, pudiendo ser sancionados con apercibimiento o multa económica.

Cartel instalado en la tarde del pasado viernes y que fue arracado en menos de 24 horas