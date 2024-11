Ribeira y Porto do Son clausuran el taller de empleo dual "Tahume IX" y en una semana empezarán la décima edición

El taller dual de empleo Tahume IX, en el que durante los últimos doce meses se formaron 20 personas en actividades auxiliares en conservación y mejora de montes y en viveros, jardines y centros de jardinería, fue clausurado ayer por la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, junto a los alcaldes de Ribeira y Porto do Son, Luis Pérez y Luis Oujo. La representante del Ejecutivo gallego destacó que supuso una inversión de 546.000 euros y que la veintena de alumnos realizaron ocho tareas de mantenimiento jardines y mejoras de la masa arbórea parque García Bayón, la Praza do Concello y el parque periurbano de San Roque, en cuyo invernadero llevaron a cabo la producción de plantas.



Do Campo anunció que los dos ayuntamientos volvieron a juntarse para contar desde comienzos de diciembre de este año y durante los nueve meses siguientes con un nuevo taller, Tahume X, manteniendo las dos especialidades de la novena edición e incorporará la de trabajos de carpintería y mueble, y que permitirá formar a otras 20 personas sin empleo de Ribeira y Porto do Son, a la vez que colaborarán con la prestación de servicios públicos a sus vecinos, estando previstas 16 actuaciones en varios espacios. Do Campo destacó que la Xunta destina a estos dos talleres Ribeira y O Son casi un millón de euros. El alumnado, además de formarse y realizar un trabajo de interés público remunerado, puede obtener un certificado de profesionalidad, y se le abre la posibilidad de trabajar en una empresa del ámbito de las materias impartidas por un mínimo de tres meses una vez completada la formación, gracias a los incentivos que ofrece la Xunta.

Utilidad pública

La delegada aprovechó para destacar que “os obradoiros de emprego permiten dotar a nosa poboación activa de formación de calidade ao tempo que desenvolven un traballo produtivo de utilidade pública ou interese social, coa posibilidade de acreditalo a través dos certificados de profesionalidade”. “O obxectivo é seguir mellorando o emprego nos concellos galegos, especialmente nos do rural, adaptando a oferta formativa ás súas demandas e necesidades de contratación”, incidió. En este sentido, al igual que hicieron los dos alcaldes, animó a todos los participantes a aprovechar a formación recibida para buscar trabajo e incluso iniciar su propio negocio, “porque estades preparados para traballar nun sector que precisa de profesionais cualificados”. E indicó que estos talleres de empleo persiguen la mejora de la empleabilidad de los participantes, ofreciéndoles una formación teórico-práctica para el empleo de calidad, al tiempo que supondrán la mejora de las dotaciones públicas o de uso público en el ámbito local y la prestación de servicios de interés general y social que repercuten en la mejora de la calidad de vida y de los servicios para toda la sociedad.

Por su parte, el alcalde de Ribeira, Luis Pérez, dijo que con el final de su formación, en la que destacó la importacia de la orientación del personal docente y la mejora técnica y de enriquecimiento personal que consiguieron los alumnos, da comienzo "a vosa vida laboral" y sus "novas oportunidades" en la que será una "carreira de fondo". Igualmente, el primer edil ensalzó el trabajo que han realizado y que ahora pueden ver los vecinos y subrayó la importancia de la colaboración de los ayuntam,iento y de la Xunta de Galicia. Y Luis Oujo, regidor sonense, que definió al alumnado de grupo unido con ganas de aprender y trabajar, habló de la "alegría" y "oportunidade" que suponen esta clausura y les sugirió a los poarticipantres que no deben dejar de aprovechar para trabajar por cuenta ajena o tamnbién siendo emprendedores, para seguidamente añadir que "a partir de agora empeza o bo" que supone entrar en el mundo laboral.