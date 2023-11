La alcaldesa de Meis critica al BNG en el Pleno repetido: “En 20 anos nunca impugnou”

El gobierno local de Meis aprobó ayer en solitario la subida del IBI y de la tasa de la basura. Fue en la repetición del Pleno de la semana pasada recurrido por el BNG porque la comisión informativa previa no se celebró con las 48 horas de antelación debidas. Como ya habían anunciado, este grupo y el PP se ausentaron y la alcaldesa, Marta Giráldez, les reprochó su actitud, sobre todo al nacionalista. “Nos últimos 20 anos, as comisións se celebraron se non media hora, un cuarto de hora antes do Pleno e nunca impugnou ningunha convocatoria. Vese que é máis flexible con outros partidos”, declaró, refiriéndose a los populares, que gobernaron en las últimas décadas. Además, Girález destacó que en esas sesiones se aprobaron “importantes subas de impostos, revisións catastrais e os invernadoiros pasaron a tributar como naves industriais”.



La regidora explicó que los tres concejales de su Ejecutivo con derecho al cobro de la sesión renunciaron por escrito a la dieta, recordando también que el resto, al ser liberados, ya no reciben retribuciones por las sesiones. Asimismo justificó la repetición de la sesión ante las críticas de la oposición, indicando que “ir a un xuízo sería máis custoso”, en caso de que los nacionalistas siguieran recurriendo.



La socialista también insistió en que la subida de impuestos “non é unha medida agradable”, pero se ven “obrigados para que o Concello poida sobrevivir”, pues “Meis e todos os concellos están vendo como os custes de mantemento dos servizos se duplicaron e ás veces triplicáronse, mentres que os ingresos doutras administracións levan conxelados dende hai máis dunha década. A Xunta impón obrigas, pero non dota aos concellos de recursos”. De hecho, se comprometió a bajarlos si esto cambia e incluyó al gobierno central.



Para respaldar sus argumentos, la alcaldesa detalló que, restando esas aportaciones externas, el SAF cuesta 112.000 euros a las arcas municipales; la guardería, 133.000, que “logo é moi bonito titular que é gratuíta, pero a maior parte a pagamos os concellos”, y la luz, 350.000 euros, “a pesar dos esforzos en materia de eficiencia enerxética”. En cuanto a la basura, señaló que el coste total es de 325.000 euros y es un servicio deficitario. Concretamente en 192.000 euros, que no se cubrirán con la subida a los vecinos –60.000 euros–, pero “polo menos danos un pouco de folgura e non tocamos ao pequeno comercio nin á hostalería”, añadió.