Augas de Galicia vuelve a calificar de “deficiente” el nivel de depuración de la EDAR de Ferrazo

No ha pasado los exámenes en los últimos cuatro años y ahora no iba a ser diferente. Aguas de Galicia ha realizado una nueva inspección en la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Ferrazo -en Vilagarcía- y ha vuelto a calificar de “deficiente” su funcionamiento global. La ampliación de la EDAR está en marcha a nivel burocrático con el objetivo de adaptar a los nuevos tiempos -y también a los futuros pensando en el crecimiento poblacional- unas instalaciones que no se tocan ni modernizan desde hace décadas.





Además del análisis de su funcionamiento global los técnicos de Augas de Galicia también han determinado que el equipo de desinfección tiene un rendimiento “insuficiente”. De ahí que lo que se recomiende sea el vaciado y retirada de las arenas acumuladas en el canal de desengranaje de las bombas y también realizar una puesta a punto de la unidad de desinfección. De hecho los resultados de los análisis microbiolóticos que se realizaron en la zona determinaron que la capacidad de desinfección del equipo existente es “moi reducido” por lo que no se consigue la garantía exigida.





Augas de Galicia recuerda que la competencia de la gestión y mantenimiento de la red de saneamiento, de los permisos de vertidos y la responsabilidad de localizar y reparar los puntos de filtraciones de aguas blancas es del Concello. Una vez que se ejecuten las obras para su ampliación (ahora que Ravella ya ha puesto a disposición los terrenos y modificado la parcela a nivel urbanístico) se espera terminar con todos los problemas que la Estación Depuradora acumula desde hace ya unos años solventándose así una demanda histórica vilagarciana.