El BNG acusa a Martín de dejar a Sanxenxo “á súa sorte” ante el “desmantelamento” de Emerxencias

El BNG de Sanxenxo acusa al alcalde, el popular Telmo Martín, de dejar el municipio “á súa sorte” ante lo que consideran el “desmantelamento do servizo de Emerxencias”.



Los nacionalistas se reunieron con miembros del cuerpo de seguridad y advierten que la situación es “incluso peor que no inverno”, “nunha época do ano na que a vila multiplica a súa poboación”. Así, el portavoz nacionalista, Fran Leiro, lamenta que al PP “non lle importa poñer en risco a seguridade e a saúde da xente do noso concello”.



Consideran que el servicio está siendo “vítima do deprezo do alcalde” y su “desinterese por cumprir a lei”.



Además, critican que se reduzca el “número de bombeiros nas quendas a tan só dous, a pesares da última sentenza xudicial, emitida a raíz dunha denuncia realizada polos e polas traballadoras”, al establecerse, añaden, “un mínimo de tres persoas de garda para poder atender unha incidencia en condicións”. “Agora mesmo, con só dous profesionais operativos, o alcalde impídelles que atendan emerxencias”.



Concluyen destacando la “facilidade que ten Telmo Martín para desmantelar e degradar servizos básicos para a veciñanza”.