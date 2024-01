El BNG consigue bloquear la subida del IBI y de la basura en Meis y enciende la polémica

El Concello de Meis no aplicará la anunciada subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en este 2024 y el de la basura, en cualquier caso, no podrá aplicarse antes del segundo semestre de 2023. Así lo confirma la alcaldesa, Marta Giráldez, después de que el BNG presentase alegaciones al acuerdo plenario de noviembre. La formalización de estas alegaciones a finales de la semana pasada forzó los plazos al máximo, llevando finalmente al gobierno local a desconvocar el Pleno extraordinario fijado inicialmente para el pasado viernes en el que debía ratificarse aquel acuerdo para el incremento de precios.



La contestación de estas alegaciones, con su previsible deses­timación por parte del ejecutivo socialista, no ocurrirá ya hasta el Pleno ordinario de este mes de enero. Pero al estar ya en 2024, la revisión al alza del IBI no será posible en este ejercicio y la de la tasa da basura no lo será al menos hasta el segundo semestre.



El Bloque hizo público ayer un comunicado celebrando la noticia, recordando que ya habían señalado que “iamos facer todo o que estivese nas nosas mans para paralizar a inxusta subida de impostos que o goberno local do Partido Socialista pretendía facer xa para o 2024”. Durante el mandato anterior, añaden, “non houbo unha soa subida grazas ao voto do BNG” y ahora, a pesar de la mayoría absoluta socialista, han conseguido suspender la medida, al menos temporalmente.



“Non refrendan ao pobo”

La alcaldesa, no obstante, censuró el comportamiento del Bloque. Primero, afeando que “vendan como un logro recoller 200 firmas nun municipio de 5.000 habitantes”, rúbricas entre las que afirmó que “hai xente que non é de Meis ou non ten propiedades aquí e nas que tamén se puxo a firmar a fillos menores”, recrimina. Por ello, “despois de andar polas portas e bares”, cree que llegar únicamente a 200 firmas equivale a que “a cidadanía de Meis non refrenda” el posicionamiento del BNG.



“Tamén me da moita pena que o BNG, cando gobernaba o PP e subiu os impostos en plena crise, non o impugnara de aquela”, arremetió Giráldez. En cualquier caso, insiste en que este incremento “é o máis desagradable desde que son alcaldesa”, pero defiende que es necesario después de largos años con estas tasas congeladas, lo que lleva a un desequilibrio entre los gastos del Concello y lo que ingresa.



La medida, recomendada por la Intervención, no se podrá aplicar ahora este año y la regidora declara que lo que puede parecer de entrada un beneficio para los vecinos, tiene otra cara. “O que o Concello ía recadar nun e outro lado”, “80.000 e 70.000 euros” por uno y otro concepto, “non o imos poder facer, polo que imos ter que seguir paliando” este dese­quilibrio entre gastos e ingresos tirando de fondos que, de otro modo, podrían haberse destinado para otros servicios e inversiones en el municipio. “Cuestións máis beneficiosas para os veciños”, como refuerzo de servicios y asfaltados que tendrán que esperar, argumenta.



Por ello, la regidora echó mano de la ironía al plantear que, sabiendo de esta situación “cremos que o BNG en todo este ano non vai presentar ningunha petición no Concello”, habida cuenta del recorte de fondos conseguido, insiste Giráldez. La controversia está servida.