El BNG denuncia en el Parlamento la supresión de seis profesores en la villa

El BNG ha llevado al Parlamento galego la supresión de seis profesores para el próximo curso escolar en diferentes centros de Cambados. Sus diputados Montse Prado y Manuel Lourenzo Sobral reclaman a la Consellería de Educación que “rectifique” y que proceda a reducir de manera progresiva la ratio de docente por alumno.



El grupo nacionalista ha registrado una proposición no de ley y varias preguntas para saber los motivos de esta decisión. Al caso denunciado el pasado martes por la comunidad educativa del IES Ramón Cabanillas, donde pierden tres plazas y no podrán desdoblar un curso de ESO, además de correr el riesgo de tener que renunciar a ciertas actividades e incluso al Bachillerato de Excelencia, añaden la supresión de otra en el Instituto Francisco Asorey, dejando “o cadro de profesorado ao límite” y la “imposibilidade de ofertar optativas”. También la eliminación de un docente en la Escola Infantil da Pastora y otro en el colegio de Primaria Antonio Magariños.



En total, seis plazas de docentes en la capital del albariño; una “decisión que ten moi graves consecuencias tanto para o alumnado como para o profesorado” porque “non permite unha atención educativa de calidade, dificulta moito a atención a alumnos con necesidades especiais e a diversificación curricular, ao quedar en función do que se poida cubrir co profesorado existente”, manifestaron los diputados.



Para el Bloque Nacionalista Galego esto forma parte de una política educativa caracterizada por la “improvisación constante e a irresponsabilidade (...) especialmente visible durante a pandemia” y que supone un “sobreesforzo permanente a toda a comunidade educativa”.



En definitiva, de recortes en la enseñanza pública, denuncia, y señala directamente al partido de la Xunta, el PP, para acusarle de desmantelarlo, pues en lugar de “ir diminuíndo os ratios ou cando menos manter o mesmo persoal actual, opta por poñer en risco o correcto funcionamento dos centros educativos”.









“Alfombra vermella” al privado





Le parecen “inaceptables” e injustificados y que lo que hacen es “imposibilitar un ensino público realmente integrador, equitativo e de calidade e seguen a poñerlle a alfombra vermella ao ensino privado”. Por todo ello, los diputados Montse Prado y Manuel Lourenzo Sobral piden al Ejecutivo gallego que rectifique y que, como mínimo, mantenga las plantillas actuales de los centros escolares cambadeses.



También que proceda a la reducción progresiva del número de alumnos por aula en todos los niveles educativos con el aumento de profesorado y personal no docente, “camiñando así cara un ensino no que se poida proceder a unha atención máis individualizada do alumnado que permita atender ás súas especificidades e por tanto mellore os resultados educativos”, concluyeron los nacionalistas.