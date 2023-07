El BNG lleva al Parlamento la mortandad masiva de marisco en A Illa y A Lanzada

El BNG ha presentado varias iniciativas parlamentarias para, entre otras cosas, instar a la Xunta a determinar las causas de los episodios de mortandad masiva de marisco, sobre todo de longueirón, ocurridos en A Illa y A Lanzada. Un proceso natural relacionado con el aumento de la temperatura del agua o el desove podrían estar detrás, pero el sector está preocupado por la magnitud. De hecho, los nacionalistas señalan que “desgraciadamente non estamos diante dun problema puntual, senón que estes episodios son cada vez máis frecuentes” y apuntan al “máis que preocupante deterioro progresivo” de las rías.



Así lo manifestaron la diputada Montse Prado y la concejala de Mar de A Illa, Elena Otero, en una visita realizada ayer a la playa isleña de A Canteira, donde ocurrió el último episodio, dejando un manto de conchas de unos 200 metros.

El Bloque instará a la Xunta a informar sobre la investigación que estaría realizando y le pedirá que ponga en marcha “todas as accións precisas para reverter a situación de mortalidade do marisco, a falta de subministro de semente, a escaseza de capturas, a caída de ingresos e a perda de postos de traballo”. De este modo, se hace eco de la voz de alarma que está lanzando el propio sector por la situación de la ría en general y Prado recordó que, recientemente, la Asociación Pola Defensa da Ría (PDRA) compareció junto a 40 colectivos para advertir de que era “crítica”.



La diputada expuso que el gobierno gallego “ten a obriga de actuar decididamente e non seguir poñéndose de perfil diante dun problema ambiental, pero tamén económico” y que debe “protexer as rías e adicar os recursos humanos, económicos e tecnolóxicos precisos para investigar e vixiar as condicións ambientais, as verteduras, a calidade da depuración das augas e a calidade das augas dos ríos que alimentan as rías”. A su juicio, el saneamiento de la arousana, que ten o “triste récord de ser a que máis verquidos ten de Galicia”, sigue siendo una “asignatura pendente” e insistió en la petición del Bloque de regenerar las rías.



La nacionalista recordó que, según los datos aportados por el sector, se ha producido una bajada de la producción que el año pasado se tradujo en hasta dos tercios, en el caso de la almeja fina, babosa y rubia, y de un cuarto en el berberecho. “Esta mingua leva parella a baixada da rendibilidade de millóns de euros, e polo tanto dos ingresos de miles de familias que viven do mar, especialmente do marisqueo, e a perda de máis de mil permex no marisqueo da nosa ría nos últimos vinte anos”, añadió.