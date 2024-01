El BNG pide al Concello de O Grove que se reúna con las placeras para acordar la subida de las tasas

El portavoz del BNG de O Grove, David Torres, y la edil Sara Abeijón se reunieron este miércoles con las placeras del mercado municipal para conocer de primera mano su oponión sobre la nueva tasa que el gobierno socialista de José Cacabelos llevará al Pleno del lunes para su aprobación.



Desde el BNG explican que aunque en el Pleno solo se votará la nueva tasa de uso de las cámaras frigoríficas, el gobierno local “pretende imporlle novos gastos como son a instalación de contadores de auga en cada bancada e polo tanto unha nova cota semestral por contador a maiores do propio consumo de auga”. Una subida que estiman de un mínimo del 134 %, “un auténtico disparate”, considera David Torres.



Durante la hora y media que duró la reunión, las vendedoras explicaron su situación y se mostraron “receptivas” a que les suban la cuota del alquiler de las bancadas “pero nunha porcentaxe razoable”, señala el BNG.



Por su parte, Torres les trasladó que “lamentablemente estamos ante un goberno que volve a demostrar que a eficiencia e a boa xestión non é o deles. Ante unha mala xestión do gasto público, a que paga é a veciñanza. Na vez de reducir o gasto público implementando de forma correcta medidas de eficiencia enerxética, o que pretenden é incrementar a recadación, tapando así a súa nula xestión e presumindo a final de ano de superávit. Unha vez máis demostran que o forte deste goberno é a imposición e non a negociación, chegando con decisións tomadas e pechados totalmente a negociar. Diría máis, descoñecedores da situación actual do mercado, pois unha das cámaras frigoríficas polas que pretenden cobrar a taxa, non é propiedade do concello”.



Por ello, el BNG recomienda al ejecutivo de Cacabelos que “se reúnan coa totalidade das praceiras, e que cheguen a un acordo, non a unha imposición. Pois doutro xeito estarán botando fóra as actuais, non sabemos ben con que fin, pero o que non estarán facendo é potenciar e poñer en valor o noso mercado municipal”, concluye Torres.