El Concello realizará hoy el encendido del alumbrado navideño, siendo el primero de la comarca. El acto inaugural tendrá lugar en la Praza do Concello, donde también se abrirá la Aldea do Nadal, cuya ubicación ha sido polémica este año. Además, no faltará el reparto de chocolate y rosca, que tendrá lugar en la Praza de Ramón Cabanillas. El evento empezará a las 20 horas.