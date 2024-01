Cambados opta por una recalificación urbanística para legalizar el punto limpio e inicia los trámites

El Concello de Cambados ha dado inicio a los trámites para realizar una modificación urbanística puntual del polígono industrial que permita arreglar la situación del punto limpio, recalificando la parcela en una de uso dotacional. Cabe recordar que está en situación de ilegalidad porque el año pasado descubrió que ocupaba suelo reservado para zonas verdes. De hecho, se llegó a plantear la posibilidad de comprar otra parcela con la que sustituir esa zona verde, pero el alcalde desveló ayer que finalmente no será necesario, pues aún restando lo de los instalaciones, “por sorte, estariamos por enriba da superficie mínima obrigada por lei, dun 10 % do solo”.



Samuel Lago reconoce que se trata de un trámite que será largo, pero de momento no impedirá la utilización de estas instalaciones y sus servicios porque “non hai ningún expediente urbanístico aberto”. También detalló que en primer lugar habrá que elaborar un estudio de detalle y que la modificación puntual será del plan parcial del polígono industrial de Sete Pías y, por tanto, compete a todo el parque, aunque el cambio propuesto solo sería recalificar la parte del punto limpio de zona verde a dotacional.

No renuncian al proyecto de mejoras

Además de todo lo que conlleva la elaboración de una documentación de este calibre, es necesario contar con la autorización de Urbanismo de la Xunta, así que la cuestión podría demorarse meses. Con todo, lo que más lamenta el regidor es haber perdido la ayuda de 80.000 euros con la que iban a ejecutar diferentes mejoras. No obstante, aseguró que no renuncian y volverán a solicitarla para ejecutarlas cuando la situación esté solventada.



El proyecto, valorado en algo más de 110.000 euros, se había presentado hace más de un año y fue lo que destapó la situación irregular. Incluía la ampliación de las instalaciones, la demolición del cierre y la colocación de un nuevo vallado perimetral, además de la construcción de un espacio para el intercambio de enseres, donde realizar pequeñas reparaciones para dar una segunda vida a objetos y aparatos estropeados.



Pero un informe del arquitecto municipal desveló que “o solo onde se ubican as obras está clasificado dentro do Plan Parcial de desen­volvemento da urbanización industrial de Sete Pías aprobado o 10/08/1999, como ‘solo para espazos libres públicos e zonas verdes, regulado pola ordenanza 3 do Plan Parcial’ ”. Por ello, estos trabajos “non se axustan ás obras permitidas pola ordenanza e non son admisibles por non axustarse” a esta ordenanza.



Cuando lo hizo público, en noviembre del año pasado, el alcalde acusó de “neglixencia” al gobierno del Partido Popular que construyó las instalaciones en 2001, aunque llevan en funcionamiento desde 2005.