Cambados no tendrá este año las prometidas guardias nocturnas de la Policía Local

El Concello de Cambados no recuperará este año las guardias nocturnas de la Policía Local para el fin de semana porque resulta “imposible” con la plantilla actual, ya que cuatro de los 14 agentes están inmersos en un proceso de consolidación de empleo y tendrán que pasar meses en la Academia Galega de Seguridade.



Este es el argumento ofrecido ayer por el concejal de Seguridade Cidadá, José Ramón Abal Varela, quien también insistió en hablar de este año, recordando que la recuperación de este servicio e instalar cámaras de tráfico con fines de videovigilancia son las dos medidas que, a su juicio, serán fundamentales para combatir las “carencias” en materia de seguridad que tanto denunció durante sus años en la oposición. De hecho, están incluidas en el pacto de gobierno del cuatripartito a petición suya y “vanse cumplir tan pronto como se poida”, declaró.



Abal Varela aseguró que cuando lo firmó, “ignoraba” que había cuatro agentes en un proceso de consolidación. Explicó que esto dejará a la plantilla durante una parte importante del año con diez agentes y resultan insuficientes para recuperar esas guardias de los fines de semana e incluso ya para cubrir los servicios ordinarios con horas extraordinarias. “Pero estas son cuestións de seguridade, non podemos estar dando detalles nin andar falando destas cousas todo os días, así que pídolle a Sabela Fole –portavoz del PP– que actúe con responsabilidade”, dijo respecto a la nota enviada el pasado lunes por la oposición, alertando de un “incremento da inseguridade”. De hecho, indicó que el coche robado que puso como ejemplo ya apareció, pero “ata as forzas de seguridade me piden que non se fale destas cuestións por seguridade”, abundó.



Pero la falta de agentes no es nada nuevo. El gobierno local de Cambados lleva años argumentando que el plantel resulta insuficiente para recuperar esas guardias y, de hecho, fue el motivo por el que las suspendió, hace casi siete años y desde entonces no ha habido nuevas contrataciones. Todo ello ante la insistencia de la oposición, en la que también estaba Abal Varela. De hecho, cuando asumió la concejalía de manera efectiva, en octubre del año pasado, reconoció que resultaría complicado, pero también que había posibles vías de solución como, por ejemplo, contratar agentes de otras policías locales. Pero esto también ha quedado descartado porque “segundo me di o alcalde, os técnicos do Concello din que non é posible facer estas contratacións”, explicó ayer.



De momento, tampoco se ha encontrado solución a la cobertura de la plaza de jefe accidental de la Policía Local. Cabe recordar que el titular presentó su dimisión la semana pasada por “diferencias” con el concejal y dio un tiempo prudencial para encontrar un sustituto.