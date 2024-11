El Concello de A Illa negocia la compra de terrenos decomisados al narcotraficante Marcial Dorado

El Concello de A Illa mantiene abiertas unas negociaciones para la compra de terrenos decomisados en su día al narcotraficante Marcial Dorado y que el Estado ha sacado a subasta. De momento, una de las más avanzadas es por una finca situada en la zona de Testos y que destinaría –junto a otras– a construir el pabellón deportivo municipal, pues actualmente la villa carece de esta infraestructura.



El alcalde, Luis Arosa, confirma los contactos con el Plan Nacional sobre Drogas y que también tienen interés por hacerse con otras de las muchas que en su día adquirió la organización liderada por el isleño con dinero procedente del narcotráfico, como quedó demostrado en los tribunales, y que son propiedad del Fondo de Bienes Decomisados.

En concreto, por un paquete de terrenos ubicados al inicio de la Avenida da Ponte y lindantes con el vial de O Xufre. Están justo a la entrada del núcleo urbano, suman unos 6.700 metros cuadrados y están valorados en 288.000 euros. De momento, el regidor no desea desvelar los planes que tienen en mente para ellos por si no fructificara la negociación, pero espera avanzar en los próximos días y que estas fincas se retiren de la subasta pública que tendrá lugar día 27 en Madrid, como ya ha sucedido con el de Testos. De hecho, Arosa indica que aunque todavía no se ha cerrado la compra, “vai ser noso si ou si”. Por el mismo motivo no quiso avanzar cifras y únicamente mencionó que buscará el acuerdo más beneficioso para los interese del municipio, pero a la vista de la documentación oficial, su precio de salida seguramente ronde los 8.000 euros.

Cerca de la costa

Se trata de una finca con una superficie catastral de 511 metros cuadrados, ubicada en las inmediaciones del campo de fútbol Salvador Otero y que hoy está llena de vegetación. El alcalde explica que su destino sería la construcción del anhelado pabellón deportivo, sumando otras propiedades. De hecho, podría ser un caramelo para la especulación urbanística, por su proximidad con la costa, pero advierte que no ofrece muchas más opciones, pues en el PXOM está calificado como suelo de uso dotacional deportivo.

Vista de otros terrenos que salen a subasta y que interesan al Concello de A Illa | M.FERREIRÓS



El Concello anunciaba en mayo el acuerdo con un propietario de 650 metros cuadrados con este mismo fin. Arosa explica que están ultimando el arreglo de la documentación para formalizar la adquisición, para la cual habían reservado 165.000 euros, de los cuales, 133.000 proceden del Plan +Provincia de la Diputación. Así las cosas, la administración local iría juntando los metros necesarios para este complejo que le permitirá ganar autonomía, pues ahora mismo tiene que hacer uso de las instalaciones escolares para determinados eventos.



Cabe recordar que esta nueva subasta del Fondo que ejecutará la sociedad estatal Segipsa, ofrece 22 lotes de bienes decomisados por delitos de narcotráfico y blanqueo con sentencia condenatoria en firme. En total, suman un valor de 4 millones de euros de los cuales, más de 1 millón se corresponden con los que pertenecieron a la estructura empresarial vinculada a Dorado, que fue condenado en 2016 como líder de una organización dedicada a “lavar” dinero del tráfico de estupefacientes, por lo que ya había sido condenado previamente.



Según fuentes oficiales, se incautaron unas 200 propiedades. Algunas ya se han vendido en estos años. En el proceso del día 27, además del lote de la Avenida da Ponte, se ofrece otro de 17 fincas valoradas en 173.700 euros –su precio de salida– y uno de 14 parcelas (102.4747 euros), ambos en A Illa. También una casa en Vilagarcía (179.000) y diez locales comerciales en Santiago (390.000 euros).



Entre otras cosas, está pendiente su chalé familiar en Lagartiño. El Estado está a la espera de una resolución judicial para proceder a su desalojo, porque actualmente está ocupado.