El Concello de Meis replica al PP que la Xunta estaba informada de la guardería: “Se queren axudar, que calen”

El Concello de Meis negó ayer las acusaciones del PP sobre que había mentido en su comunicación con la Xunta por el cierre temporal del edificio de la escuela infantil por las obras. La alcaldesa, Marta Giráldez, aseguró que la Consellería de Política Social “está ao tanto e incluso fixo aportacións ao proxecto”, pero también la de Educación, porque el CRA está en la planta baja y “tamén estamos traballando na busca dunha nova ubicación”.



El gobierno de Giráldez mostró, como prueba, la copia de un recibo de justificación de solicitud presentada por Rexistro a principios de febrero y dirigido a la Subdirección Xeral de Autorización e Inspección. Pero además, se defendió de las críticas por haber avisado a las familias a través de un bando porque “é o cauce legal” para informar de que están realizando “todos os trámites necesarios para instalala nun edificio municipal”, argumentó la propia regidora.



A este respecto, también quiso advertir a los padres y madres, que según el PP están molestos con la forma de avisar, de que “non depende de nós que a ubicación que facilitemos lle valga a Política Social”.



Giráldez detalló que están hablando con entidades con locales disponibles para ofrecerle y que, justamente, “o número dous do PP, directivo dunha comunidade montes, foi o único representante dunha destas entidades que nos dixo que non”.

Con todo, se comprometió a seguir trabajando para encontrar una ubicación temporal a estos servicios durante los seis meses de duración de las obras, cuyo objetivo es “paliar graves deficiencias” del edificio y que es preciso ejecutar ahora “para non perder a subvención”. Sobre esto, también quiso destacar que la subvención de 400.000 euros “foi solicitada e concedida coa anterior Deputación de Pontevedra”, que estaba gobernada por su partido, el PSOE.



“Xa sabiamos que veñen a destruír non a construír, pero lo menos que queden calados, se quedan axudar aos seus veciños, e que non adopten unha posición como co centro de saúde, que lles viu en contra”, añadió la alcaldesa respecto a los comentarios del principal partido de la oposición sobre este tema.