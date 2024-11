Un concierto de Grison y otros eventos forman el programa navideño de Cambados, el primer concello de O Salnés en encender el alumbrado

Cambados ha sido el primer concello de O Salnés en dar el pistoletazo de salida oficial a la Navidad, encendiendo ayer su alumbrado y abriendo la Aldea de Nadal en la que, entre otras cosas, no faltan los elementos de juego (un avión, casitas, un tren, coches, etc.) y un estanque, además del escrutinio popular por un montaje más pequeño y sacado de su ubicación habitual, la Praza de Fefiñáns.

Hasta enero

El Concello acompañó el evento con chocolate y rosca gratis y aprovechó para presentar su programación de actividades, que se desarrollarán hasta el 5 de enero. Este año no habrá Mercado de Nadal, aunque a cambio habrá una edición del Desmarket organizado de forma particular, pero con apoyo de la asociación de comercio. Según el concejal de Festexos, Tino Cordal, la cita se descartó por esta entidad, ante el “escaso interese” entre los negocios por volver a participar. Pero no faltarán entretenimientos. Así, repite el parque de atracciones de Peña, con hinchables, bailes, pintacaras, manualidades... Y habrá cine, música, la feria de espumosos (este año también en el salón de San Tomé), la San Silvestre y las visitas de los personajes más queridos: el Apalpador, Papá Noel y los Reyes Magos.



Pero es posible que una de las actuaciones más estelares sea la del músico –exponente de la técnica vocal “beatbox– y humorista del programa “La Resistencia”, Grison, que estará el 4 de enero en el auditorio. La entrada cuesta 10 euros y se podrá comprar la próxima semana en Ataquilla.com.



Cordal expuso que el programa incluye “eventos para todas as edades e gustos” y sobre la ubicación de la Aldea de Nadal pidió, una vez más, valorarla “e o ano que vén xa veremos se voltamos a Fefiñáns ou se cambia para Torrado ou se mantén aquí”, añadió recordando que obedece a una petición de asociaciones defensoras del patrimonio.

Zona Centro sortea 2.000 euros en vales

Estuvo acompañado por el presidente de Cambados Zona Centro, Juan Rey, quien explicó que este año sortearán 2.000 euros en vales de compra y que se podrá participar con las compras que se realicen a partir de la próxima semana. El sorteo será el 13 de enero. “Para nós é una campaña moi importante porque hay un incremento das vendas –nalgúns casos de entre o 50 e o 70 %– e cooperamos nas actividades co Concello porque son polos de atracción para atraer a máis xente a Cambados a gastar no noso comercio e hostelería”, añadió.