Una conducta resulta herida leve tras sufrir una aparatosa salida de vía en la Autovía do Salnés

Una conductora resultó herida leve tras verse envuelta en una salida de vía ocurrida en la Autovía do Salnés, a la altura del polígono de Nantes (Sanxenxo). A pesar del aparatosidad del siniestro, la mujer no sufrió lesiones de consideración y básicamente se quejaba de dolor en el pecho, posiblemente producido por la acción del cinturón de seguridad. No obstante, fue atendida por los servicios sanitarios por si sufriera heridas de mayor gravedad.





El accidente tuvo lugar sobre las 14:20 horas y consistió en una salida de la vía del Peugeot que conducía la mujer. Según fuentes municipales, por causas que se desconocen se desvió del carril y colisionó contra la mediana del vial de alta capacidad. El vehículos sufrió importantes daños materiales.