Costas da luz verde a la cesión de 56.000 metros en O Pombal de Cambados: “É un paso histórico”

Costas del Estado ha autorizado la desafectación de los terrenos de O Pombal donde están las instalaciones deportivas; un total de 56.566 metros cuadrados, excepto el paseo marítimo, que más pronto que tarde pasarán a ser de titularidad municipal y permitirán al Concello invertir en reformas urgentes hasta ahora imposibles, como la cubierta del pabellón, y ampliar las dotaciones en un futuro para “consolidalas como un referente na comarca”.



El alcalde, Samuel Lago, se mostró muy satisfecho por lograr este “paso histórico” tras dos años de gestiones y una situación precaria, porque la concesión de uso llevaba caducada desde 2021 y no se podían realizar obras más allá de mantenimiento y conservación, cuando hace falta algo de calado, como la sustitución del tejado del pabellón que tiene filtraciones y para la que ya tienen 85.000 euros del plan extraordinaria de infraestructuras deportivas de la Diputación.



El regidor se desplazó personalmente a Madrid y se reunió con la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, y la subdirectora general Dominio Público, Ainhoa Pérez, quienes le explicaron que ahora se realizarán dos trámites: por un lado el de desafectación, quedando acreditada la pérdida de las características marítimo terrestres de esta superficie, y por el otro, la remisión a Hacienda para realizar la cesión gratuita a la administración local, dos cuestiones “determinantes” para que saliera adelante, señaló.

El campo de Castrelo no

Lago aún no puede hablar de plazos, pero ya no hay vuelta atrás de una petición municipal que incluía el campo de fútbol de Castrelo, pero no va en el lote. Explicó que son “casos diferentes”, pues para empezar este “non tiña nin concesión”. Así que no pudiendo realizar las importantes renovaciones que precisa el paso del tiempo hará de las suyas y “a única solución será facer un novo que tamén sería positivo porque temos bastantes clubes con diferentes categorías e tamén de veteranos”. Incluso habían mirado terrenos, pero estaban a la espera de la resolución de Costas y esto queda ahora encima de la mesa como proyecto de futuro, por lo menos por parte del socialista, que gobierna con Somos, BNG y Pode y este último siempre ha sido más partidario de otras vías. Con todo, envió un mensaje tranquilizador: “Costas non o vai desmantelar”.



El alcalde también destacó que esto ha sido posible gracias “ao traballo conxunto” de ambas administraciones y espera la misma disposición por parte de Portos, que ya ha iniciado empezado a reunirse con los concellos para desafectar terrenos de su titularidad. Precisamente hoy le toca a Cambados y Lago le trasladará una petición de Costas: que se les incluya en estos encuentros, como también pidió esta semana el subdelegado del gobierno en Pontevedra. Para pasarlos a los ayuntamientos tienen que pasar primero por el organismo estatal así que “se podería atopar un mecanismo para que se faga de maneira directa, simplificando o trámite”, apuntó el cambadés.



Desde el Concello detallaron que los terrenos de O Pombal fueron otorgados al Ayuntamiento mediante dos concesiones administrativas, una en 1988 y otra en 1991, con una vigencia de 30 anos, permitiendo construir las pistas de atletismo, campos de fútbol, el polideportivo, la piscina, etc. En 2010 solicitó una “prórroga e a unificación desta concesión con outra máis antiga, de 1988, que comprendía o Pavillón Polideportivo, pero que non prosperou”, añadieron. Así se optó por solicitar la desafectación.

El PP de Pontevedra le replica al subdelegado que “Portos ten absoluta autonomía”

El PP de Pontevedra replicó ayer al subdelegado del Gobierno Abel Losada que Portos tiene “absoluta autonomía” en esta materia y “non precisa da tutela doutras administracións”. Le acusa de “actuar máis como un gobernador civil propio do Franquismo que aposta por un centralismo e un control exacerbado que no lle compete” en su petición de que Portos incluya a Costas en las reuniones que está manteniendo con los concellos por la desafectación de terrenos.

“Torpedea e bloquea”

Los populares añadieron que el organismo estatal “torpedea e bloquea a xestión do litoral” y “ten paralizados os necesarios dragados da provincia”, así que “non podemos agardar absolutamente nada de proveito” del mismo, añadieron, acusándole de “obstuir” el traspaso de gestión del litoral y la indicación de los puntos de vertido. También le piden a Losada que “deixe de malmeter” y que “abandone a súa postura e papel de propagandista fanático do Goberno e de comisario político do PSOE e comece a defender os intereses da provincia”.