Crece la reocupación en Sanxenxo por la crispación y las agresiones en el centro de salud de Baltar

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública Sanxenxo rechaza los actos violentos como lo que se produjeron esta semana en el centro de salud de Baltar en el que una médico sufrió agresiones verbales e incluso llegaron a escupirle por un desencuentro con un paciente.



Desde el colectivo se muestran preocupados ante el “crecente estado de crispación” que se vive en los centros de salud, y especialmente en el de Portonovo, donde “casi todas as semanas o persoal ten que soportar, polo menos, un episodio de agresións verbais, ou como foi o caso desta semana, verbais, físicas e rotura dunha ventá do centro”.



Aseguran que “o malestar é xeralizado, tanto do persoal sanitario como das persoas usuarias” pero recuerdan que tanto el protocolo sanitario como la dotación de recursos para que la sanidad pública tenga una calidad acorde a las necesidades de los pacientes, es “competencia e responsabilidade” del Sergas, de la Xunta y de la gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.



Es por ello que, en vez que de se produzcan discusiones de este tipo, animan a todas las personas, sanitarios y usuarios, a que pongan sus correspondientes hojas de reclamaciones ante la gerencia, el Sergas o incluso ante el Valedor do Pobo, cuando consideren que no recibieron la atención adecuada en su centro de salud. De este modo, se hará llegar a los responsables las quejas, pero “nunca fagan uso da violencia”, aconsejan desde la Plataforma. “Non malgastemos as forzas en enfrontarnos entre nós por moito que algúns políticos se adiquen a desprestixiar a aquelas persoas que coidan da nosa saúde con tal de botar balóns fóra e esixamos que a nosa sanidade pública sexa realmente de calidade” señala el colectivo.









Sin médico en O Grove





El médico de guarda del centro de salud de Monte da Vila causó baja ayer al ser positivo en covid. Los pacientes tuvieron que ser derivados al PAC de Baltar durante la tarde aunque para el turno de noche la gerencia consiguió cubrir la baja con otro facultativo.