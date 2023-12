Un décimo de máquina correspondiente al 88979 deja un pellizco de 6.000 euros en Cambados

La Administración número 1 de Cambados volvió a repartir suerte con la venta de un décimo de un Quinto Premio de la Lotería de Navidad. El número fue el 88979 y el afortunado que se ha llevado los 6.000 euros que vale era ayer un desconocido. Quizás nunca se sepa, pues el responsable señala que fue un boleto vendido por máquina y tampoco recuerda si quizás se vendió durante el verano, cuando muchos turistas aprovechan para probar suerte en sus destinos vacacionales, o si fue posteriormente. Con todo, estaba satisfecho pues, al final y al cabo, su administración ha vuelto a repartir fortuna.



No es la primera vez, el año pasado vendió el primer premio del sorteo extraordinario de San Valentín, que dejó 260.000 euros y una historia curiosa. Justo estaban colocando el cartel con la buena noticia cuando una clienta que estaba en la cola exclamó: “Non me digas que tocou ese número!”. En su mano sostenía uno de los décimos comprados de máquina y agraciados con aquel 07221. No obstante, el más recordado fue el sorteo navideño de 2020, después de unos meses muy duros por la pandemia, cuando todavía se vivía con miedo y mascarilla. 120 décimos de un cuarto premio, que dejó 2,4 millones de euros en la capital del albariño.