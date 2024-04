Desastre en la apertura del marisqueo a flote en Cambados: “Os bancos non están para explotar”

La Cofradía de Cambados abrió el lunes sus concesiones de marisqueo a flote a petición de los rañeiros y a pesar de que las expectativas eran muy malas, pero la esperanza es lo último que se pierde. El negro pronóstico se cumplió el primer día y los marineros hablan de “desastre” porque no hay recurso de talla comercial. “Non é cuestión de mortandade, é que directamente non hai”, exponía ayer Ricardo Varela, miembro de la directiva de la agrupación y del Cabildo. Así las cosas, dentro de 15 días habrá una nueva reunión para decidir el futuro de la campaña: si continúan, cierran o solicitan a la Consellería do Mar el cese de actividad, lo cual tampoco sería la solución para todos.



La escasez está elevando los precios de venta en lonja, pero es “un pan para hoy y hambre para mañana”. De hecho, del centenar de embarcaciones –hace un par de años eran el doble–, en estos días salieron sobre una veintena, aunque las condiciones meteorológicas también fueron bastante malas.



Así las cosas, la agrupación tendrá que tomar una decisión viendo cómo se van desarrollando las siguientes jornadas, porque la almeja sembrada en septiembre no estará antes del verano, pero “tampouco creo que haxa un milagre”, apuntó Varela. La situación es tal que si dependiera únicamente del criterio técnico, el biólogo de la Cofradía lo tiene claro: “Os bancos non están para explotar, o stock comercial existente non permite a súa explotación”, declaró Carlos Mariño.

Vilanova, también a prueba

Hablan voces autorizadas, con años de experiencia cada una en su ámbito, y de una situación que se extiende por toda la ría de Arousa. De hecho, Vilanova abrirá el lunes, pero la situación es la misma, de “malas expectativas, pero a xente quere probar porque está afogada, non cobra dende decembro –por el paro biológico del libre marisqueo– e as axudas aínda se van tramitar en maio, así que non contan con cobrar ata o verán”, explicó su patrón mayor, Lino Díaz. Este también informó de que en el caso de la agrupación de a pie, el cese se va a extender hasta el 30 de junio.



En el caso de Cambados, la cría de almeja sembrada sobrevive y en uno de los últimos muestreos realizado en la desembocadura del Umia han visto que los juveniles resisten, pero el problema es que la almeja no crece hasta la talla comercial.



No es una preocupación nueva, el sector lleva años advirtiendo de la situación de las rías porque el “descenso é tremendo, alarmante”, advierte Mariño, quien sitúa el inicio de los males en 2017, aproximadamente, siguiendo las secuencias de diente de sierra de la evolución desde entonces: “Antes eran tres anos bos, dous malos, catro bos, un malo, por exemplo, pero agora levamos catro ou cinco moi malos”.



Al igual que el resto de expertos, el técnico habla de hipótesis sobre las causas y, en todo caso, con partida en un conjunto de factores. No obstante, tiene claro que “unha pequena parte é pola explotación dos bancos, pero as condicións ambientais son fundamentais”, y aquí entran los efectos en la meteorología por el cambio climático.



Las regeneraciones tampoco están dando los mejores resultados, pero es que además son un parche ante un grave problema, pues la densidad de reposición es muy pequeña en comparación con el desove natural, que “pode ser cen veces maior”.