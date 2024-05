La directiva de la Cofradía de Cambados invita a los socios a consultar las actas: “Os críticos minten con descaro”

El equipo del patrón mayor de Cambados se defendió ayer de las últimas manifestaciones y acusaciones vertidas desde el entorno del sector crítico, tachándolas de “mentiras intencionadas” y hablando incluso de temeridad, pues hay cuestiones comprobables con la revisión de las actas de las reuniones de la Xunta Xeral y del Cabildo de los últimos años. De hecho, invitan a cualquier socio que dude de su palabra a acudir a la Cofradía para consultarlas.



Una de las cuestiones que quizás más les ha molestado es la afirmación de que el anterior patrón había informado a mediados de 2023 de que el desfalco en Porto de Cambados ya había superado los 75.000 euros detectados inicialmente.

Explicaron que, desde el conocimiento de la querella contra el exgerente, “foron reiteradas as preguntas sobre as contas da empresa, as queixas por non informar e incluso se pediu unha reunión específica deste tema e así aparece nas actas. Por contra, non hai rastro das explicacións”. Algunos de esos requerimientos fueron de su parte, reconocen, pero también de miembros que no pertenecen a su equipo ni se presentaron a las elecciones en su lista.



Asimismo anunciaron que van a solicitar una ampliación de la demanda interpuesta contra J.L.S. respecto al incremento del agujero detectado y que ya cifran en 180.000 euros, entre la falta de dinero en metálico y gastos que consideran improcedentes con la tarjeta de la sociedad de la vieira.

“O prezo do xeo foi herdado”

El equipo de Alejandro Pérez hasta considera “inxustas” las formas empleadas por la otra facción del Pósito, pues insiste en que son “mentiras intencionadas”. En esto incluyen la acusación de que la fábrica de hielo es deficitaria porque tienen condiciones “económicas leoninas” que espantan a los clientes.

Relataron que tras la millonaria y necesaria reforma, sus antecesores acordaron incrementar el precio hasta los 70 euros el kilo (antes era de 60): “Foi algo herdado, xa estaba así cando nós entramos. Certamente é bastante elevado e incluso o anterior, respecto a outros produtores, así que intentamos rebaixalo, pero era inasumible para cubrir o persoal, os gastos e o leasing de 3.000 euros ao mes que contrataron polos motores. Só puidemos facer unha rebaixa no caso do xeo que se compra para a lonxa, pensando nos usuarios”.



Respecto a que estaban de acuerdo con la venta de la maquinaria retirada tras colocar la nueva, desmienten a los críticos: “Ningún de nós estabamos no Cabildo e polo tanto non puidemos dar a nosa conformidade”. Pero además, consideran que el hecho de que la operación se cerrara finalmente por la mitad del dinero es un asunto que tendría que haberse sometido nuevamente a votación y también les parece “o máis lóxico” teniendo en cuenta que “xa había outra dirección na Confraría, que xa estaba o equipo de José Manuel Vilas Charlín”.

Denuncias del personal

Desde el entorno de Pérez destacaron su compromiso con la defensa de los intereses del Pósito y su derecho a haber presentado la moción de censura que los desalojó para dar un giro a la gestión que consideraban necesario. De hecho, respecto a las demandas interpuestas por los trabajadores niegan haberse dado por vencidos. Explicaron que algunos de los más antiguos están contratados bajo el convenio de despachos y oficinas y sus antecesores les congelaron la antigüedad, así que uno denunció y “gañou varias sentenzas, co cal, os avogados xa nos din que imos perder todas as restantes demandas porque hai un precedente favorable aos empregados que sirve como base”.