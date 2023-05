Durán amplía su mayoría, la más holgada de toda Arousa, y Renova entra al Pleno

Gonzalo Durán y el PP de Vilanova demostraron anoche que siguen en plena forma, consiguiendo una representación histórica, la de 12 concejales de 17, algo que no ocurría desde 2011. Una victoria rotunda que los populares celebraron por todo lo alto en su sede, alzando la copa de los tradicionales triunfos conservadoras en la localidad. Es, además, la mayoría absoluta más abultada de las tres comarcas de Arousa.

Varapalo a toda la oposición



El resultado fue un varapalo sin paliativos para toda la oposición. El PSOE bajó a tres concejales, de los cinco ediles que había logrado Javier Dios tanto en 2015 como en 2019. En cuanto al BNG, no consiguió subir del único concejal que tenía, a pesar de que, a priori, podría haber capitalizado todo el voto de Gañemos Vilanova, que no se presentó en esta ocasión a las elecciones. Los nacionalistas subieron en sufragios, pero no lo suficiente para conseguir esa segunda acta. Además, fueron superados por la nueva fuerza política que entra a la Corporación, Renova Vilanova. Aunque logra representación, los de José Juan Durán se quedan muy lejos del objetivo marcado, con un único concejal.



La participación fue prácticamente un calco de la de 2019, alrededor de un 70 %, siendo solo 0,30 puntos inferior.