Una empresa propuso a Cambados construir una residencia concertada de 50 plazas en terreno municipal

Hace unos días trascendió que la Consellería de Política Social sabía de dos empresas interesadas en hacerse con el asilo de Cambados. El Concello asegura desconocerlo y le sorprende porque las “tocadas” por ellos rechazaron la compra al considerar inviable la suma del precio de venta de casi cuatro millones más las reformas necesarias. Lo único que ha constatado es que esta polémica y el revivir de la vieja reclamación de dotar a la comarca de una residencia pública –no hay–, ha despertado interés por parte del sector por construir una nueva, pero de tipo concertado.



El alcalde, Samuel Lago, explicó que les llegaron dos propuestas de este tipo y una bastante en firme: el Ayuntamiento aportaría los terrenos y la empresa construiría un centro de 50 habitaciones que explotaría a modo de concesión durante 25 años; después el edificio pasaría a titularidad municipal. Sería un modelo concertado como el de otros centros existentes en O Salnés, con un porcentaje de plazas públicas –cubiertas por la administración en base a la renta–, que considera demasiado bajo: “Só serían cinco prazas”.

“Última opción”

Su gobierno mantiene sus aspiraciones iniciales, así que estas propuestas privadas serían “a última opción” que apoyarían, teniendo en cuenta la imperiosa necesidad del servicio ante el envejecimiento de la población y más si cierra la Valvanera, que tiene 60 usuarios. De hecho, Lago aseguró que su prioridad sigue siendo que la Xunta compre el Pazo de Montesacro y dé continuidad a la labor asistencial y, en caso contrario, que construya un nuevo asilo, incluso le buscarían la finca. “Queremos unha residencia de xestión totalmente pública e de feito, o asilo da Valvanera xa funciona dun modo similar, pois os residentes pagan en función dos seus ingresos. O que non queremos é un modelo privado como xa hai na comarca, onde se pode chegar a pagar 2.500 euros ao mes porque non son prezos acordes co nivel de renda dos xubilados”, declaró.

Plazo tras la protesta

El Ejecutivo autonómico ya dijo en el Parlamento que no está dispuesto, pero el cuatripartito no ceja en su empeño de hablarlo personalmente. Dentro de poco se acaba el plazo de 15 días que se marcó después de la concentración de protesta del día 27 para, en caso de no conseguir reacciones, endurecer sus medidas de presión y lograr la tan solicitada, y sin respuesta, reunión con Política Social. No hay nada decidido, pero “xa non descarto a posibilidade de plantarme na porta para ser atendidos, polo menos para estudar as diferentes opcións”, avanzó el regidor.



Respecto a las ofertas conocidas por esta consellería, el alcalde de Cambados se mantiene en lo último que le trasladó el portavoz de la orden propietaria del inmueble: que no tienen ofertas interesantes sobre la mesa. No obstante, le resulta “estraño” porque él le planteó la compra del asilo a una entidad y “me trasladaron que non lle resultaba viable con ese prezo de venda máis as reformas precisas, a non ser que a Xunta se refira a xestionalo mediante un alquiler ou outra figura, como tamén chegamos a plantexar nós”.

La asociación en Defensa do Asilo pide reuniones con la orden y las administraciones para obtener información “crucial”

La Asociación en Defensa do Asilo ya ha solicitado las anunciadas reuniones con la orden propietaria y diferentes administraciones para dar salida a sus “preocupacións e inquedanzas”. Espera que los destinatarios acepten y pongan fecha “o máis pronto posible dada a falla de información” sobre el caso, volvieron a lamentar. Son vecinos y familiares de residentes preocupados por el futuro de sus 60 usuarios. De hecho, la solicitada a la congregación les parece “crucial” porque esperan obtener “información relevante para tranquilizar” a la sociedad. Asimismo han pedido una al delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, para saber si está dispuesta a comprarlo y darle una gestión pública “coas condicións económicas actuais, así como clarificar o destino dos usuarios, no caso de que fructifique a venda”.