Empresarios de A Illa convocan una manifestación contra las nuevas restricciones viarias

El reciente anuncio de restricciones al tráfico en A Illa, especialmente pensadas para los visitantes, ha generado de entrada malestar entre comerciantes, hosteleros y algunos vecinos. Hasta el punto de que ayer, día en que se celebró una reunión de empresarios con el alcalde insular, se convocó poco después una manifestación para este jueves.



Bajo los lemas “co noso traballo non se xoga” y “por todos os negocios e veciños”, la “manifestación urxente” está convocada para este día 10, a las 11 horas, en la Praza do Concello. El Partido Popular, único grupo de la Corporación en la oposición, ya anunció ayer también que se suma a la protesta.

La reunión

Un grupo de empresarios locales acudieron ayer a una reunión al Concello con el alcalde, Luis Arosa, donde se expusieron y debatieron las medidas anunciadas públicamente el pasado viernes.



Los presentes expresaron sus preocupaciones y el regidor tomó nota de sus aportaciones, pero el proceso de reestructuración del tráfico seguirá adelante. Queda por ver si siguiendo al detalle la hoja de ruta o introduciendo modificaciones tras los planteamientos de los críticos.

El Excel

Representantes de esos diferentes negocios en calles afectadas por el plan de restricciones y asistentes ayer a la reunión coinciden en que una de las medidas que más preocupa es la obligación de que los negocios recojan y anoten en una hoja de Excel las matrículas de los coches de sus clientes, remitiendo cada semana la relación de placas a la Policía Local. Esta es la fórmula que se ha ideado para que esos vehículos de visitantes no acaben multados si acceden al centro urbano. La hostelería se queda al margen de esta obligación, que tampoco aplica para todos los censados en A Illa, que podrán seguir circulando con total normalidad.



No obstante, no es lo único que preocupa y, de hecho, han empezado a surgir casuísticas. “A xente ten medo”, valoraba una de las empresarias contactadas ayer. “Estamos preocupados, non só negocios, a xente particular tamén. Por exemplo, xente que vive en A Illa, pero é de fóra ou non ten o coche censado aquí”, “outros que teñen fillos fóra, cando veñan aquí... son complicacións”. “Eu, como negocio, non podo estar a coller as matrículas de todos os clientes, é inviable”, sobre todo, en temporada alta y horas pico.



Otra persona que atiende un negocio diferente razonaba en los mismos términos. “Recoller matrículas non é algo que nos compete nos negocios”, protestaba. También lamentó las formas empleadas por el gobierno local, “sen comunicarllo a ninguén”, “e xa nos dixeron hoxe (por ayer) que ían traballar con estas medidas ata xuño, pero que van quedar así, que non van mover nada. O que deberían é facer un estudo antes, non pechar as rúas a cal e canto”.

El PP se suma

Desde la oposición, Matías Cañón era conocedor ya del malestar: “Contactaron con nós e xa lles dixemos que iamos apoialos”. “Protestan polo tema de limitar tanto o acceso e por ter que solicitar as matrículas aos clientes, coido que é un pouco esaxerado de máis”, un proceso que califica también de “engorroso” para el pequeño comercio.

La implantación arrancó este lunes con la señalización

Las medidas de nueva movilidad en el centro urbano comenzaron a implantarse ayer. Este lunes quedaron colocadas ya las señales en las calles de acceso a la nueva bolsa que se configura en el centro urbano, donde los vecinos podrán moverse como hasta ahora, pero no así los visitantes. Es el caso de intersecciones en el entorno del Consistorio, Avenida da Ponte, Abilleira o Ribeira do Chazo, entre otras. A media semana llegarán los lectores de matrículas y la logística quedará lista para que el sistema comience a funcionar esta Semana Santa.

El alcalde señala que serán unos días clave para comenzar a testarlo, ya que se espera un importante repunte de visitantes. Durante los dos próximos meses funcionará a modo de prueba, antes de su activación definitiva en verano. En cualquier caso, y ante los temores que conducen a la protesta convocada, hace un nuevo llamamiento a la tranquilidad, señalando que son medidas en beneficio de los residentes. Señala, además, que, en caso de ser necesario, se harán ajustes para conseguir el mayor grado posible de satisfacción y aceptación vecinal.



Ahora habrá que ver si la protesta coge fuerza o no y las dimensiones que alcanzará la cita del jueves.