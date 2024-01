Familias del asilo de Cambados se movilizan: “Non sabemos nada, se teño que buscar un sitio para meu pai nun mes, seis...”

Familiares de usuarios del asilo privado de Cambados están dando los primeros pasos para crear una plataforma de afectados por lo que tildan de una “total falta de información” sobre el futuro del servicio tras su puesta a la venta por la orden propietaria. “Somos os grandes esquecidos e isto non é un xogo. Non sei se teño que buscar un sitio para o meu pai nun mes, en seis...”.



Así lo explicaba ayer uno de ellos, Fernando Patricio, que además es miembro de Somos Cambados y ha recurrido al partido Sumar Galicia ante la incertidumbre que sienten los parientes de los 60 usuarios. Por ello, organizó una reunión entre una docena y su candidata a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, el cabeza de lista en Pontevedra, Ramón Sarmiento, y el exconcejal cambadés Xurxo Charlín, que también va en las listas por la provincia.



Visiblemente emocionado, relató que consultan a las monjas destinadas en Cambados y a las trabajadoras sobre qué pasará, pero “ninguén sabe nada, todo o que imos sabendo é polos medios de comunicación”, lamentó. Quieren, añadió, detalles sobre los planes de futuro de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados “para as familias e para a administración”, para saber qué tendrán que hacer porque “pódese vender e atoparme dun día para outro día con que teño que buscar residencia para o meu pai. Tampouco pode ser que a voceira do PP diga que están traballando con discreción –con la Xunta por una supuesta solución– e nós non saber nada”, se quejó.

Un momento de la reunión de Sumar Galicia con familiares de afectados | CEDIDA

Un modelo "público e europeo, interxeracional e comunitario"

Marta Lois y Ramón Sarmiento se comprometieron a convertir el Pazo de Montesacro en un servicio público si alcanzan el gobierno autonómico, pero siguiendo un “modelo europeo, interxeracional e comunitario, onde as crianzas e os anciáns convivan. Temos unha oportunidade de asegurar unha residencia”, expusieron, señalando que su propuesta es crear una red de centros públicos alejada del modelo PP, que calificaron de “mercantilizado e de macroresidencias”. Su apuesta pasa por microresidencias para una ratio de una por cada 10.000 habitantes y no por cada 100.000, como dijeron por error y se publicó en la edición en papel.



Expusieron además que el caso del asilo de Cambados “é un exemplo paradigmático do que podemos ver no conxunto de Galicia. Somos a quinta comunidade autónoma con maior número de residencias privatizadas” y con problemas como “unha baixa taxa de cobertura”. Además, en su opinión, los otros partidos lo están “aproveitando para confrontar”.