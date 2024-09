Fole cierra filas con la Xunta y acusa de “afán de protagonismo” al alcalde, que lamenta que el PP no se disculpe

Las dos primeras espadas de PP y PSOE en Cambados siguieron ayer en la pugna abierta este viernes cuando el alcalde, el socialista Samuel Lago, denunció públicamente que Turismo de Galicia lo dejó de puertas afuera en un acto sectorial en el Pazo de Fefiñáns. La Xunta, que invitó a representantes de varias autonomías, no hizo lo propio con el regidor del municipio donde se realizaba, que vio en ello el colmo de la deslealtad institucional.



Ayer, la portavoz de los populares cambadeses, Sabela Fole, cerró filas con el PP y calificó de “pataleta infantil” que “o rexedor se presentase na porta dunha comisión técnica de Turismo”. Se alinea con la tesis que defendió ya el propio viernes el organismo autonómico, la de que este “non era un acto institucional”. Fole añade, además, una cuestión de fondo, asegurando que el evento versaba sobre “unha materia da que o alcalde non sabe nada”. Discrepó ayer, nuevamente, el socialista: “De comisión técnica, nada”.



“O que había alí eran políticos, unha directora xeral de Asturias, un vinceconselleiro do goberno vasco e outros dous directores xerais, de Galicia e de Cantabria”. Con todo, Fole insistió en tildar la posición de Lago de “espectáculo lamentable”, entendiendo que la cuestión es un problema con el “ego” del primer edil. “Se o alcalde se deixara de preocupar tanto por aparecer en todas as fotos do mundo e de encher o seu ego e o seu afán de protagonismo, que é o único ao que se adica, e se centrara con todas as súas forzas en traballar, Cambados non estaría tan mal como está”. “Ten que deixar de comportarse como se el fora un terratenente e o Concello fose seu, porque Cambados é de todos”.

Cruce de deslealtades

Lago matiza que no es una cuestión personalista, sino la defensa del respeto debido del cargo que representa. “Que pena que Sabela Fole non aproveitase a ocasión para defender ao seu pobo e ao representante do seu pobo”, al propio alcalde, “por riba das siglas do seu partido”. “Que pena que o PP non aproveitase a ocasión para desculparse” y conceder que “foi un erro ou un malentendido, en lugar de emperrarse en xustificar o inxustificable”. Fole, no obstante, recuerda que “o Goberno de España tamén estivo no acto e non o convidou (a Samuel Lago)” y que, en todo caso, “ofrecéuselle asistir ao final para a fotografía de familia”. “Pero el xa estaba encirrado, nesta estratexia que ten agora de confrontación institucional para tentar tapar o desastre do Concello, e preferíu montar un espectáculo indigno”.

Chocan en si el acto era o no político, pero la conservadora añade que el turismo es una materia “da que o alcalde non sabe nada”



Los populares, además, devuelven el golpe, señalando que “o PSOE non pode dar leccións de lealdade institucional cando non convida ao PP a moitos actos municipais malia ser o partido máis representativo de Cambados, o subdelegado do Goberno só avisa aos alcaldes socialistas e Pedro Sánchez segue sen recibir a Alfonso Rueda”.



“Que o PSOE fale disto é lamentable e responde simplemente a que en Galicia e en Cambados están perdidos e en barrena, camiño da absoluta irrelevancia política por actuar sempre contra os intereses dos galegos e dos cambadeses, e aí temos o cuartel da Garda Civil paralizado, e por iso recurren a estas pataletas e a enlamar o escenario”, sentencia la líder popular local.



Lago replica. “Se alguén desluciu esta reunión”, “foi o señor (Xosé) Merelles”, el director de Turismo de Galicia, y la propia agencia autonómica, “por non querer que o alcalde de Cambados participase de ningunha maneira, que Cambados tivese presencia neste acto”. Habla de “despropósito” y lamenta que Fole “siga a pé xuntillas as directrices do PP e non lles diga, ‘aquí, pasáronse’ ”.



Lago reveló ayer que recibió llamadas del viceconsejero vasco y también de la directora general de Turismo de Asturias “para amosar o seu apoio e solidariedade”. “Agora só falta que o faga tamén o director de Turismo de Galicia”. Así presentadas ambas posturas, no parece que se vaya a alcanzar consenso.