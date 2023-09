El grupo de Somos Cambados dice que “loitará” contra “cualquier uso do asilo que non sexa o dunha residencia”

El grupo de gobierno de Somos Cambados remitió ayer un comunicado en solitario para declarar que “loitará xunto coa veciñanza e outros partidos políticos para que o asilo non se converta en obxecto da especulación inmobiliaria”.



Su portavoz y primer teniente de alcalde, Tino Cordal, quiso destacar el rechazo “rotundo” a “calquera uso do asilo que non sexa o dunha residencia para persoas maiores”. También ratificó lo que el alcalde viene trasladando en estos días como el sentir de todos los socios del cuatripartito y es que “o Concello non pode facerse cargo” y “non tanto por unha cuestión económica, senón porque non ten competencias en materia sociosanitaria, no relativo á atención e coidados de persoas maiores”. De hecho, recordó que las residencias y centros de día de mayores “son competencia da Xunta, xa que logo é a administración autonómica quen ten a capacidade legal para xestionalas”.



Promete que, como grupo, Somos “instará a la Xunta” para que se implique “decidamente” en este asunto que “tanta alarma social ten xerado, e impida que os cambadeses perdan a única residencia para persoas maiores que existe na nosa vila”.

Tino Cordal, que en el anterior mandato fue concejal de Servizos Sociais y en este, mantiene el área de Maiores, considera que, en el actual contexto de envejecimiento creciente de la población, el gobierno autonómico “é o responsable da escaseza de residencias para maiores na nosa comarca e provincia e ten capacidade económica e responsabilidade competencial para evitar que o asilo de Cambados deixe de realizar unha función imprescindible para moitas familias cambadesas e da comarca” .