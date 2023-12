A Illa pide una reunión con Rueda: “Que dea explicacións xa que Portos nos minte”

El alcalde isleño ha solicitado una reunión al presidente de la Xunta para que “dea explicacións á vista de que os intermediarios que ten en Portos de Galicia minten descaradamente”, explicó. El regidor indica que en el encuentro mantenido el pasado viernes “nos trasladaron que non facían paseos marítimos, só infraestruturas portuarias, pero buceando pola hemeroteca atopei múltiples proxectos e, casualmente, todos son concellos da mesma marca política”, añadió en referencia a que se trata de gobiernos de su mismo partido, el PP.



El socialista quiere que Alfonso Rueda le “explique porqué fai esas obras noutros concellos” y en su municipio no ejecuta la remodelación del Paseo do Cantiño, que además de estar avejentado, “está caendo”. Y es que tras “bucear pola hemeroteca e sen facer moito esforzo”, encontró obras proyectadas o previstas en diferentes ayuntamientos y correspondientes a los últimos años, lo cual contraviene los argumentos que le ofreció Portos y que, en un primer momento, “ata me pareceron lexítimos”, reconoció.



En la relación incluye la reforma de la fachada marítima de Porto do Son, presupuestada en cuatro millones de euros “e trátase dun paseo en toda regla, que mo neguen”, retó. Completa el listado con obras de humanización en el puerto de Raxó, de 830.000 euros, “publicado en outubro deste mesmo ano”; “tamén deste ano, 650.000 euros para conectar a vila co mar en Palmeira (Ribeira) e nos medios fálase de que haberá outra fase de 1,7 millóns”. Arosa también mencionó un millón de euros para Noia y el plan para Portonovo (Sanxenxo) que calificó como “o máis sangrante porque inclúe a construción dun parking subterráneo con 300 plazas”. Y es que el Concello lleva años pidiendo la ejecución de un proyecto similar para o Cantiño. “Se non se rin dos veciños da Illa.... É un escándalo, unha tomadura de pelo e non o vou consentir. Tanto que pide igualdade entre as comunidades, eu tamén lle vou pedir igualdade entre os concellos”, añadió.