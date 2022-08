Jesús Cintora | “Hay que reivindicar un periodismo hecho para la ciudadanía, no para los que tienen el poder”

Jesús Cintora (Ágreda, Soria 1977) cuenta en su cuarto libro “quién tiene el poder” y las situaciones que llevan a “silenciar a periodistas por atreverse a contar lo que no quieren que se cuente” un año después de la cancelación de su último programa de televisión. El día 3 presenta 'No quieren que lo sepas' en Sanxenxo y el día 9 en Cambados. Además de las citas en O Salnés, hoy estará en O Barco y el día 8 en Bueu.







¿Qué van a encontrar los lectores en su libro?

Está escrito con la voluntad de que la gente pase un rato ameno, pero también se entere de cosas que no nos cuentan del día a día. Por ejemplo, por qué tengo que ver montes quemados , el deterioro de la sanidad pública o la subida de la inflación, al mismo tiempo que Iberdrola aumenta sus beneficios y su presidente llama tontos a los clientes.







¿Qué acogida está teniendo?

Va por la tercera edición y está siendo muy buena. Los actos que organizamos para presentarlo son también charlas donde me gusta que la gente pregunte. El público está inquieto con lo que ocurre detrás de lo que se mueve en los medios y quieren escuchar cosas que son silenciadas.







¿Será útil para entender cosas que ocurran en el futuro?

El libro explica el reparto del poder en España y va a seguir siendo útil en unos años, para bien y para mal. Explica lo que ocurre con una justicia politizada, con una política centrada en las guerras internas, el deterioro de servicios públicos, el sistema de medios de comunicación, en el que necesitamos libertad y no censura, o los manejos de Villarejo y las cloacas. Va cobrando significado conforme avanza el tiempo.







Ha pasado un año desde que cancelaron su programa. ¿Cómo ha sido este tiempo?

Me quitaron de una forma muy burda, que diría el otro. Era un programa que tenía cada vez más audiencia y no fue quitarme a mí, al final le quitaron al público un espacio con el que se sentía a gusto. No es la primera vez que me ocurre, teniendo buena audiencia y contando verdades.







¿Cómo se justifican estos ceses en esas condiciones?

Hay que reivindicar un periodismo que cuenta lo que sucede y que se hace para la ciudadanía, no para los que tienen poder. Si apuestas por ello, te encuentras que hay quien se molesta y dan zarpazos que te pueden costar el puesto. Si sube la luz o hay un caso de corrupción, hay que contarlo El ciudadano tiene que conocer y luego, cada uno que tome sus decisiones.







Entonces, ¿cuál es el papel que debe tener el periodismo?

Algo muy sencillo que está en los manuales de teoría, y es contar lo que pasa. El ciudadano también tiene problemas para llegar a fin de mes. Hay que abordar esos temas, salvo que queramos a un público distraído en otro tipo de cosas y que no piense demasiado.







¿Le volveremos a ver pronto en un programa de televisión?

Mientras tenga salud voy a estar en los medios siempre. Tengo la suerte de que hay un público que me sigue, que viene a las presentaciones y que me reclama en las redes. Llevo 26 años presentando programas de radio y televisión y voy a seguir haciéndolo, sea en medios tradicionales o digitales. El tiempo nos lleva por otros derroteros en otros formatos, sobre todo por la ausencia de determinados programas en los medios tradicionales. Es muy llamativo como cercenan la libertad.







¿Ha pensado en pasarse a las plataformas de streamming?

Tengo cientos de miles de seguidores en redes, estoy ahí. Si puede haber un espacio más concreto, estaré también. Me han reclamado proyectos en la televisión tradicional y en la digital, pero vamos a ver en qué se materializa todo. Soy consciente de las puñaladas que llevo, pero sigo corriendo. Soy numantino y sólo nos rendimos cuando nos matan.







¿Es menos incómodo contar ciertas cosas fuera de la televisión?



Somos conscientes del alcance del mensaje a través de medios tradicionales. En un libro, por desgracia, no tanta gente lo lee. Reivindico la lectura y la cultura, que es uno de los principales patrimonios de este país. Una sociedad con conocimiento está más preparada para que no le tomen el pelo. Hay programas de reflexión que han ido viendo reducido su espacio, y en Galicia ni te cuento.



Va a estar en Sanxenxo. ¿Qué opina de la relación del rey emérito con esta localidad?

Todavía me encuentro gente que dice que se puede perdonar la corrupción porque hizo algunas cosas buenas. Es una vergüenza que haya robado, tenga dinero en el extranjero y todavía haya quien le recibe dando palmas. Es un bochorno como país. A Juan Carlos I se le ha dado cobertura política, mediática, tributaria y jurídica para su corrupción y así nos ha ido. En Sanxenxo también hay mucha gente de bien que está abochornada por el recibimiento que se le hizo en su día al rey decrépito corrupto.







Tiene muchos vínculos con Galicia. ¿Le gustaría quedarse a vivir aquí de manera permanente?

Vengo bastante porque mi pareja es gallega y tengo muy buenos amigos. Me encanta esta tierra y además tiene un gran patrimonio natural, medioambiental y cultural. Y, sobre todo, tiene muy buena gente. Hay cosas maravillosas y otras menos.