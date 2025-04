Mar avala la situación de la Cofradía de Vilanova y adelanta que habrá elecciones parciales

La Consellería do Mar avala la situación que atraviesa la Cofradía de Vilanova, tanto en lo económico como en el escenario de vacantes en los órganos de gobierno. Adelanta, además, que habrá elecciones parciales en el Pósito, aún sin fecha, para la cobertura de esas ausencias.



La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, compareció ayer en la Comisión 8ª de Pesca y Marisqueo del Parlamento de Galicia pare responder a las preguntas que, sobre este particular, formuló la diputada socialista Paloma Castro. Villaverde comenzó indicando que si bien las cofradías son corporaciones de derecho público bajo la tutela de la administración autonómica, “poden desenvolver actividades propias de organización e comercialización”. También recordó que se someten a auditorías externas.



Auditoría

La directora xeral expuso en O Hórreo que la de Vilanova, como otras cofradías “que dependen case en exclusiva do marisqueo”, sufrió un “escenario anómalo excepcional” por la “alta mortandade da maior parte do marisco dos seus bancos”. Algo que “na actualidade está a penalizar ao estado financeiro” del Pósito. Lamentó, además, que el Estado no atendiese la “petición de zona catastrófica” que solicitó la Xunta, para habilitar nuevas ayudas.

Elecciones parciales

En cuanto al proceso electoral que demandan tanto Aproamar como el PSOE, Villaverde confirmó que, efectivamente, tras las últimas elecciones generales en las cofradías, en la vilanovesa se produjeron siete dimisiones. Usando la lista de suplentes resultantes de aquel proceso electoral, se pudieron cubrir dos plazas, pero, agotadas las suplencias, quedaron cinco por cubrir.



La Cofradía resolvió convocar elecciones parciales en diciembre de 2023, decidiendo suspender el proceso en enero de 2024, al anunciarse un ERTE. Una decisión avalada por Mar, subrayó ayer la directora xeral.



Actualmente, la baja temporal de dos personas trabajadoras en la Cofradía dificulta volver a convocarlas, aunque Villaverde anunció que están “en constante comunicación coa Confraría para brindarlle o noso apoio na realización deste proceso e para realizar” las elecciones parciales “na maior brevidade posible”.



En cuanto a las acusaciones, trasladadas por la socialista, de “denuncias por acoso laboral, por vulnerar o dereito ao teletraballo ou infraccións normativas”, la directora xeral apuntó que “creo que o sitio onde hai que presentar as denuncias é nun xulgado”.



No obstante, también declaró en la Comisión parlamentaria que aquellas eran “manifestacións e acusacións que parecen obedecer a determinados intereses, non sei moi ben cales, pero intereses de alguén”, que estarían a “botar abaixo o nome dunha Confraría”, “sen que sexa aportado ningún dato contrastado”.