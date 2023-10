El Marisco de O Grove hace historia: más de 150.000 asistentes y 1,1 millones de facturación

O Grove despidió ayer una edición histórica de la Festa do Marisco: más de 150.000 personas, 186.028 tickets vendidos y 1.114.566 euros de facturación. La afluencia superó a las cifras del año pasado en un 8,5 % y la satisfacción era palpable en el Concello, que el año próximo espera haber obtenido la declaración de interés turístico internacional. Entre los productos preferidos de los comensales estuvo, como siempre, el arroz, con 10.603 raciones despachadas. Siempre es una opción muy popular por la relación entre su precio y su contundencia, sin embargo, el pulpo acabó siendo el rey, con 10.968, sumando las tapas grandes (8.570) y las medianas (2.398), aunque el mejillón gallego tampoco se quedó atrás, pues se vendieron más de 18.000 platos de las cuatro recetas ofrecidas: vinagreta, al vapor, tigre y a la plancha.

Una novedad que se quedará

El resto de puestos del ranking de los mariscos preferidos lo ocuparon las navajas (8.086) y las zamburiñas (8.074). Toneladas de productos de las rías gallegas que se regaron con cervezas, vinos, espumosos, refrescos, etc. y postres. De hecho, una de las novedades de este año fue la tarta de queso elaborada con lácteos de las denominaciones de origen San Simón y Arzúa-Ulloa y seguro repetirá tras el éxito alcanzado: 1.859 porciones, que la elevaron muy por encima del siguiente más popular, las filloas (1.430).

Venta tickets en la Festa do Marisco de O Grove | CEDIDA



Un total de 19 conciertos, con grupos y artistas de primer nivel como Celtas Cortos, La Casa Azul, Fillas de Casandra o La La Love you; talleres infantiles y para adultos, actividades culturales de todo tipo, animación, la Feira de Oportunidades Grovestock, una concentración de motocicletas clásicas, premios, charlas, exposiciones, etc. Compusieron el programa de actividades paralelas que se han venido desarrollando desde día 5.

“Emociona ver o Grove así”

El alcalde, José Antonio Cacabelos, celebró el cierre de la “mellor edición da historia” a la vista de las cifras, que indican una asistencia de un 8,5 % más durante los once días de celebración, con respecto a la edición de 2022. Pero también destacó el ambiente vivido esto días: “Ver unha vila de 11.000 habitantes, no mes de outubro, coas rúas cheas de xente, o Recinto Feiral repleto... e con ganas de pasalo ben, de desfrutar do marisco, da oferta musical, de todas as posibilidades que lles ofrecemos, realmente emociona; emociona ver o Grove así”, declaró. Asimismo envió su “sincero agradecemento” a todos los agentes implicados y que “conservan a ilusión para facer desta festa a máis senlleira de todo o territorio nacional e parte de Portugal no que a trato do marisco se refire”.

El puesto de venta de otras en pleno funcionamiento | CEDIDA

Cacabelos insistió en su relevancia y en su consolidación como un producto turístico desestacionalizador con influencia en la localidad, pero también en la comarca de O Salnés y en la provincia, e incluso en Galicia. De hecho, la organización supo, por varias agencias, que hay establecimientos de Vigo o Santiago que se dedican al visitante que únicamente viaja a la comunidad en estas fechas por el Marisco de O Grove. La prueba estaba en la misma carretera. Cualquier conductor con una rutina diaria por los viales de O Salnés fue testigo de un importante tránsito de autobuses de excursionistas con un mismo destino.

Impacto económico

El regidor también quiso poner el acento en la repercusión económica del evento. “Non podemos ter unha valoración de todo o investido, pero o efecto multiplicador que pode ter na nosa economía, é moi importante”, explicó. De hecho, recalcó que esta quincena puede compararse con cualquiera del mes más fuerte de turismo del año, agosto. “Somos unha vila que ten a capacidade de ampliar unha tempada estival que comeza en Semana Santa e remata hoxe, con este peche da Festa do Marisco. Son cinco ou seis meses intensos, importantes e que se pechan con este derradeiro día da Festa do Marisco”, expuso.

Más asistentes a la celebración grovense, que empezó el pasado día 5 | CEDIDA



El Concello asegura estar ilusionado con la próxima edición, “quen sabe se por fin coa denominación que merecemos, pero isto non é o prioritario: o Marisco ten unha longa vida e toca gozar do derradeiro día”, declaraba Cacabelos poco antes del cierre de último turno de comidas de esta sexagésima edición.

Aún queda programa

Con todo, la programación aún dará los últimos coletazos esta semana. Los días 20, 21 y 22 se celebrará el festival “Nos seus pés”, en la carpa institucional y en la de conciertos. Además, ese domingo tendrá lugar el XI Encontro anual de palilleiras (a partir de las 10:30 horas en el pabellón de deportes de Monte da Vila). Está organizada por la Asociación de Mulleres Rurais Adro Vello. l