Martín acusa a la oposición de “hacer alarmismo sanitario” y defiende la gestión de la Xunta

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín ha salido al paso de las críticas vertidas en los últimos días por los partidos de la oposición y por la plataforma SOS Sanidade a la situación de la Atención Primaria tras la visita del conselleiro, Julio García Comesaña, al centro de salud de Baltar, en la que anunció la ampliación del edificio y la incorporación de un médico con plaza fija.



Martín ha defendido a través de las redes sociales la iniciativa del Concello para captar tres facultativos durante el verano ofreciéndoles vivienda gratuita y la convocatoria de plazas del Sergas. Así considera que “tener tres médicos más es mejor que no tenerlos y todos deberíamos alegrarnos”, pero “la supuesta plataforma por la defensa de la sanidad pública (o sea PSOE, BNG y Podemos) criticaron la medida desde el minuto uno”. Por ello, ha indicado que “prefieren que haya tres médicos menos y así poder criticar más”.



El regidor ha incidido en que “ni el PSOE, ni el BNG, ni otros partidos y supuestas plataformas, tienen interés alguno en solucionar el problema”. Así, concluye que “solo se trata de aprovechar las carencias, que solo puede corregir el Ministerio de Sanidad, para hacer alarmismo sanitario”.









Sin médicos el domingo





Por su parte, la plataforma SOS Sanidade Sanxenxo ha denunciado que el pasado domingo no hubo médicos en Baltar, Cambados y O Grove, que tampoco los tuvo el sábado. La entidad explica que el PAC sanxenxino quedó a cargo de personal de enfermería “quen tivo que consultar ao 061 e a un médico de Cerceda”, derivando algunos casos a A Parda.



“Tanto o persoal de enfermaría como os pacientes non merecemos un trato telemático ante unha urxencia” lamentan, y añaden que “algún do persoal traballou ata 17 horas de forma continuada. Os pacientes non queremos este tipo de sanidade na que te atenden persoas en semellante estado; nin este persoal se sinte cómodo e seguro”, al considerar que “o seu estado físico e mental non é o mellor”.