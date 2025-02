Matías Cañón deberá cambiar su asiento en la Corporación isleña desde el próximo Pleno

Será en el próximo Pleno. El concejal no adscrito de A Illa, Matías Cañón, deberá cambiar su asiento en la Corporación, tal y como adelantó este Diario a principios de enero. La medida había sido notificada entonces, pero se hará efectiva a partir de la siguiente sesión. Así lo confirma el grupo popular, en sus redes sociales, formación donde Cañón vuelve a militar, aunque sin poder oficializar su adhesión al grupo formalmente, debido a la normativa electoral.

“Acoso”

Lo cierto es que, pese a la separación sobre el papel, Cañón y el PP local nunca se distanciaron y, aunque ejercen doble portavocía en las sesiones, trabajan como una única fuerza. Hasta ahora, se sentaban juntos, pero el gobierno local ha resuelto lo contrario. Y la medida es valorada por el PP como una “especie de acoso sobre Matías” que “vense percibindo desde hai tempo”.



“O alcalde, Luis Arosa, di que é unha decisión súa”, pero los populares no apartan la vista del teniente de alcalde, Manuel Suárez, que “reiterou en máis dunha ocasión” que “é un fraude de lei que no Pleno haxa dous portavoces na oposición”. El movimiento “non nos parece xusto”. “Tódolos concelleiros somos veciños” y “debemos respectar o traballo de cada un”. “Non hai por que acosar a ninguén”.